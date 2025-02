CarnaParque: uma explosão de alegria, folia, fantasia e diversão para crianças e pets

O Carnaval está chegando, e o Parque Shopping Belém será palco de uma festa incrível voltada para os pequenos foliões, pais e até para os pets. Durante os dias 22 e 23 de fevereiro, o hall de entrada do empreendimento será tomado por alegria, cores e muita animação com os tradicionais Bailinhos de Carnaval.

A partir das 17h, a festa contará com shows, brincadeiras, personagens animados e um circuito especial com bandinha desfilando pelos corredores do shopping. Para deixar tudo ainda mais divertido, serão realizados concursos de fantasia para crianças e pets, com brindes para os participantes e premiação para os três primeiros colocados. Além disso, os pequenos foliões também poderão participar de um animado Concurso de Cabelo Maluco.

"Nossa ideia é criar um ambiente lúdico e divertido para que as famílias possam aproveitar o Carnaval com segurança e muita animação. Preparamos uma programação pensada com carinho para que crianças e pets possam cair na folia juntos. Esperamos todos para dançar, brincar e curtir esse momento especial!", afirma Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping.

Confira a programação completa e venha cair na folia com o Parque Shopping:

22/02: Bailinho Pet + Concurso de Fantasia pet + Arrecadação de ração para o Aufamilly

23/02: Bailinho + Concurso de Cabelo Maluco infantil

Serviço:

CarnaParque

Datas: 22 e 23 de fevereiro de 2025

Horário: a partir das 17h

Local: hall de entrada do Parque Shopping (Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

Público: infantil, famílias e pets