Capanema recebe a 14ª Usina da Paz neste sábado

O Governo do Pará entrega neste sábado, 14, a Usina da Paz (UsiPaz) de Capanema, no nordeste paraense. O novo complexo será a 14º unidade do maior projeto de cidadania do Brasil. A estrutura deve atender mais de 70 mil pessoas com serviços gratuitos nas áreas de educação, cultura, esporte, assistência social, saúde, capacitação profissional e cidadania.

“A entrega da Usina da Paz de Capanema representa mais do que uma obra concluída. Representa o compromisso do Governo do Pará com a inclusão, a dignidade e a transformação social. Estamos muito felizes em ver essa estrutura pronta para servir o povo de Capanema e da região”, destacou a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga.

UsiPaz Capanema é a primeira da região Caetés (Divulgação/ Ag. Pará)

Localizada no Residencial Jardim América, a UsiPaz de Capanema contará com uma estrutura ampla e moderna, equipada com salas para atendimentos médicos e odontológicos, emissão de documentos, cursos profissionalizantes, assistência social, além de espaços esportivos e culturais, como ginásio poliesportivo, piscina, quadra aberta e praça multicultural.

Morador do bairro onde a Usina foi instalada, Nazareno Queiroz comemora a oportundiade de acesso a atividades de cidadania. “Aqui em Capanema existem muitas pessoas que não podem pagar por serviços particulares. Então, a Usina vai nos beneficiar muito. Veio como um presente, e certamente estarei aqui no sábado para a inauguração”, afirmou.

UsiPaz de Capanema contará com uma estrutura ampla e moderna (Divulgação/ Ag. Pará)

A unidade de Capanema se junta às outras 13 Usinas da Paz já em funcionamento nos bairros Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui e Cabanagem, em Belém; Ananindeua, Marituba, Benevides e Castanhal, na Região Metropolitana; Abaetetuba, no Baixo Tocantins; e Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

Somente em 2025, o Governo do Pará já inaugurou as unidades de Benevides, Castanhal, Marabá e Abaetetuba, beneficiando diretamente mais de 684 mil pessoas nas quatro cidades.

Outras 23 novas UsiPaz seguem em construção, nas cidades de Altamira, Bragança, Cametá, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel do Pará, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas (segunda Usina), Óbidos, Salinópolis, Tomé-Açu, São Félix do Xingu e Belém, no distrito de Icoaraci.