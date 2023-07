Microlins capacita jovens para o mercado de trabalho

O mercado de trabalho exige, cada vez mais, profissionais qualificados e capacitados. Hoje, as áreas de atuação se encontram em constante evolução, e as pessoas que se destacam são aquelas que acompanham as atualizações do mercado, com qualificações e envolvimento nas tendências do setor.

Pensando nisso, para aumentar as oportunidades de emprego e acompanhar o ritmo do mercado de trabalho, a Microlins, uma rede de franquias, com escolas em todo o Brasil, conta mais de 100 cursos profissionalizantes em diferentes áreas.

A empresa se destaca no mercado entre as 50 maiores franquias do Brasil, segundo o Ranking da Associação Brasileira de Franchising (ABF) 2022, além de ser premiada como franquia 5 estrelas pelo 6º ano consecutivo. Há mais de 30 anos, a Microlins está transformando a vida de pessoas com mais de 400 escolas, já formou mais de quatro milhões de alunos e conta com mais de 10.000 colaboradores.

A Microlins trabalha com o objetivo de transformar os sonhos dos alunos em realidade por meio da educação, formação profissional e orientação ao mercado de trabalho. Dessa forma, todos os cursos estão sempre atualizados para que seja possível acompanhar as tendências do setor e fazer com que o jovem realmente se destaque e conquiste o seu emprego.

Primeiramente, sabemos que a tecnologia é um campo que está sempre em crescimento, com as constantes evoluções, praticamente todas as profissões dependem do computador e da internet para realizar o seu trabalho, e a partir disso, o mercado traz uma área promissora. Para os amantes de hardware e que não tem medo de colocar a mão na massa, o curso de “Montagem e Manutenção e Redes” pode abrir grandes portas para o futuro.

Ele é ofertado na modalidade presencial e tem duração de dez meses, com uma carga horária de 81 horas. O curso vai proporcionar o conhecimento sobre os componentes essenciais para o funcionamento de um computador. Aqui, o aluno conseguirá executar todas as tarefas que abrangem a profissão, como instalação de componentes, limpeza, configuração e atualização de hardwares, entre outros serviços.

Ainda pensando nesse campo e no poder do digital, uma profissão que se transformou por conta da tecnologia foi o Marketing. Atualmente, para vender, conquistar e se conectar, o meio digital se tornou um caminho poderoso e promissor, e para as pessoas que entendem a importância da tecnologia para o mercado e querem ingressar nesse ramo, um dos cursos que pode impressionar é o “Marketing Digital”.

A capacitação desse curso é ofertada nas modalidades online e presencial, com o objetivo de apresentar técnicas e habilidades utilizadas pelas empresas para que o profissional esteja apto para os desafios. A duração é de sete meses, com 54 horas.

Falando em Marketing, uma área que caminha lado a lado dessa profissão são as vendas. O ato de vender vai muito além de apresentar um produto, é se fazer apaixonar, persuadir e atender o cliente com soluções que só você pode oferecer. Para isso, a Microlins oferta o curso de “Atendimento e Vendas Online”, que tem carga horária de 80 horas com duração de dez meses e ao final do curso, o participante será capaz de aplicar as técnicas de vendas visando à captação de clientes e comercialização de produtos e serviços com margem financeira, aprendizado de negociação, atendimento e relacionamento.

Seguindo na linha do atendimento, mas para os amantes da área da saúde, a profissão de Atendente de Farmácia pode ser uma excelente escolha. A área farmacêutica é uma das que mais cresce, uma vez que a todo momento surgem novos medicamentos e substâncias. Os avanços tecnológicos também influenciam no crescimento do setor, o que influencia diretamente no aumento de oportunidades de emprego.

Por isso, o curso de “Atendente de Farmácia" também pode gerar grandes oportunidades. Ele é ofertado nas modalidades online e presencial, com duração de oito meses e uma carga horária de 64 horas. Esse curso irá capacitar o aluno para se adequar ao perfil que o mercado busca, ou seja, que entenda toda a dinâmica de uma farmácia, desde a organização de setores até a categorização de medicamentos.

Analisando todas essas profissões, e muitas outras, há uma expertise que todos os profissionais, independente da área, devem possuir, o conhecimento em Excel. Hoje, essa ferramenta se tornou vital para o mercado de trabalho. Ela permite que as pessoas escalem seu trabalho, mantendo-se organizadas e aumentando a sua produtividade.

Pensando nisso, o curso de “Excel Avançado” vai garantir passagem para muitas etapas de uma entrevista. Ele é ofertado nas modalidades presencial e online, possui duração de oito meses, com carga horária de 64 horas. Após concluir o curso, o conhecimento dessa ferramenta irá muito além de fazer planilhas, o aluno terá um bom aprofundamento do seu conhecimento sobre as ferramentas e funções do programa.

Neste artigo, você conheceu cinco das centenas de opções de cursos que a Microlins pode oferecer para que você seja trend no mercado de trabalho e conquiste o seu tão sonhado emprego.

E, como vimos, para que seja possível oferecer o melhor ensino aos alunos, a Microlins oferece cursos presenciais, que permite que as pessoas consigam uma interação imediata, com uma possibilidade de networking face a face, aproveitando a infraestrutura da escola e realizando experiências práticas. Além de oferecer também cursos online, que permitem que os alunos estudem com praticidade, flexibilidade e conforto, além de tirar dúvidas com um tutor no curso de sua escolha.

E não para por aí, a marca que já formou mais de 4 milhões alunos em todo Brasil recentemente iniciou sua jornada no Ensino Superior com a Faculdade Microlins, oferecendo mais de 50 opções de graduação e pós-graduação em três áreas de conhecimento. Mais um passo rumo ao seu objetivo de profissionalizar o país.

Para mais informações sobre cursos, mensalidades e matrículas, acesse o site e venha transformar seu futuro com a Microlins!