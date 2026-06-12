Canopus Construções leva mais de 45 ⁠corretores e parceiros do mercado imobiliário para Paris

Já pensou em ganhar um prêmio e esse prêmio ser uma viagem para Paris? Conhecer os pontos turísticos históricos, a gastronomia francesa e tomar bons vinhos? Foi isso o que aconteceu com mais de 45 pessoas, entre colaboradores e parceiros da Canopus Construções. Eles participaram da campanha Euronopus e conquistaram resultados expressivos que valorizam a atuação de cada profissional.

Durante o mês de janeiro, os participantes encararam desafios, metas e uma grande jornada de resultados, que teve como recompensa uma experiência internacional única. Em Paris, os participantes viveram momentos especiais, com uma programação completa que incluiu city tour pelos principais pontos turísticos da cidade, com tudo pago pela Canopus, além de um jantar especial no Rio Sena e visita à Disneyland Paris, proporcionando uma experiência marcante e cheia de celebração.

A experiência inesquecível em Paris aconteceu no período de 29 de abril a 5 de maio. “Se podemos realizar os sonhos dos nossos clientes, também podemos realizar os sonhos dos nossos corretores e parceiros do mercado imobiliário. A campanha foi um verdadeiro sucesso, tivemos um recorde de vendas em janeiro e realizamos a nossa missão. É muito importante agradecer todo o empenho que eles têm com a nossa empresa. Nós conseguimos atingir esse objetivo”, explica ​Parmênio Júnior, VP da Canopus Construções.

Além de incentivar a alta performance das equipes comerciais e reconhecer os profissionais que mais se destacaram ao longo do ciclo de vendas, a Euronopus reconhece a dediação e empenho diário de quem ajuda milhares de famílias a realizarem o sonho da casa própria. A iniciativa reforça a cultura da Canopus de valorização das pessoas, incentivando crescimento, motivação e excelência em resultados. "Vale ressaltar que essa iniciativa foi uma das mais empolgantes, jamais vista no mercado imobiliário", destaca ​Parmênio Júnior.

E não para por aí. A próxima edição já está nos planos da diretoria da empresa. "Quero agradecer todo empenho que eles têm com a nossa empresa. Iniciativas como essa acontecerão outras vezes. O feedback foi muito positivo, os momentos compartilhados, a troca de experiência, o networking, o contato com corretores de outras regionais", reforça Lucas Bastos, diretor regional da Canopus.

"Esse tipo de ação fortalece ainda mais o posicionamento da Canopus como uma empresa que acredita no poder do reconhecimento e entende que grandes resultados merecem ser celebrados à altura", complementa Thiago Carvalho, VP da Canopus.

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