Candidata Francineti Carvalho (MDB) lidera a disputa pela prefeitura de Abaetetuba

A candidata Francineti Carvalho (MDB) lidera a corrida eleitoral em Abaetetuba com 41% dos votos válidos, seguida dos candidatos, tecnicamente empatados, Adamor Bitencourt com 26% e Dr. Galileu com 25%. Em terceiro lugar está o candidato Edinho do Transporte com 5% e Marquinho do Banco com 2%. Vale ressaltar que os votos válidos são obtidos com a exclusão dos indecisos, brancos e nulos.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Data Sensor, realizada entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro, inscrita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PA-08678/2024, onde foram ouvidos 500 eleitores. A pesquisa tem uma margem de erro de 4,4% para mais ou para menos, considerando um intervalo de confiança de 95%.

Pesquisa Estimulada

Na pesquisa estimulada, quando o eleitor escolhe o candidato entre todos expostos em um disco, Francineti Carvalho vem à frente com 37% das intenções de votos. Adamor Bitencourt aparece com 24%, em segundo lugar, seguido pelo Dr. Galileu com 23% das intenções de votos. Atrás ficam Edinho do Transporte com 5% e o Marquinho do Banco com 2%. Votos nulos e em branco somam 5% e os que não responderam, 3%.

Francineti Carvalho lidera disputa eleitoral com ampla vantagem (Foto: Gabriel Gentil)

Pesquisa espontânea

Já na pesquisa espontânea, Francineti Carvalho tem 31%, Adamor Bitencourt 19%, Dr. Galileu 18%, Edinho do Transporte 4% e Marquinho do Banco 1%. Os votos brancos e nulos representam 27% das respostas dos eleitores abaetetubenses. O que demonstra um índice relativamente expressivo de eleitores que já escolheram o seu candidato preferido.

Rejeição

A pesquisa também mostra a rejeição, na qual o Adamor lidera com 26%, seguido por Francineti Carvalho com 24% e Dr. Galileu com 23%. Com menor rejeição aparecem Marquinho do Banco com 10% e Edinho do Transporte com 8%. Além disso, 6% não responderam e 3% não rejeitaram nenhum deles.

*Pesquisa registrada sob o número PA-08678/2024, realizada pelo pelo Instituto Data Sensor, entre os dias 29 e 3 de outubro de 2024, com 500 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4,4% para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.