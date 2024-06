Canaã: Festival Cidade Junina é aberto e segue até o dia 29

Começou neste fim de semana o Canaã Cidade Junina, em Canaã dos Carajás, que vem se firmando como um dos maiores eventos de São João da região. O evento foi aberto oficialmente neste sábado (15) e segue até o próximo dia 29.

No fim de semana foram realizadas as competições de quadrilhas municipais e o show de abertura com a banda Malla 100 Alça. O evento vai contar ainda com apresentações regionais e nacionais e os shows de Furacão do Forró, no dia 22, e Alanzim Coreano, no dia 29.

Com uma arquibancada com capacidade para quatro mil pessoas e um quadrilhódromo de 60×60, o evento está em sua terceira edição, oferecendo conforto, espaço e acessibilidade para todos os espectadores e participantes.

Festival chega a 3ª edição com opções de lazer para toda a família (Divulgação/Semsa)

O evento é uma parceria entre a Prefeitura de Canaã e a Confederação Brasileira de Quadrilhas (CONFEBRAQ) e apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais.