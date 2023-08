Canaã dos Carajás: construção de escola gera emprego para os moradores da região

A rotina do ajudante de carpinteiro, Francisco das Chagas Mesquita, mudou completamente desde março de 2023, quando ele foi contratado para trabalhar na construção da escola de ensino fundamental na VS-52. Morador da região, ele fala do trabalho com bastante entusiasmo por saber que os cinco filhos serão estudantes do novo prédio, que ele está ajudando a construir.

“Que termine logo pra gente ter os filhos mais pertinho da gente porque eles estudam na VP-20. Tem o ônibus direitinho, mas é muito cansativo para as crianças. É muito maravilhoso ver os filhos da gente estudando para ter uma profissão. Eu agradeço muito por essa oportunidade”, comenta Francisco.

A obra que tem gerado 80 empregos diretos, já atingiu 30% do cronograma em quatro meses de execução. O projeto é de uma escola moderna, construída em uma área de 5.588,13m², com uma estrutura que inclui guarita com banheiro; pátio coberto; passarelas; secretaria; banheiros; almoxarifado; arquivo; direção; coordenação; sala dos professores; salas de orientação; 14 salas de aula; vestiário; biblioteca; sala de leitura; auditório; refeitório; cozinha; sala de descanso; Depósito de Material de Limpeza (DML); lavanderia, depósito de utensílios; triagem/lavagem de alimentos; despensas; lixeira; passeios cobertos; laboratório de informática; laboratório de ciências; sala multiuso; quadra coberta; quadra de areia; parquinho infantil e áreas verdes.

Construção da nova escola de ensino fundamental tem gerado 80 empregos diretos (Foto: Diego Barbosa)

Segundo o coordenador de engenharia da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Rondnely Ribeiro, além ser estruturada para garantir a acessibilidade, a nova escola terá capacidade para atender em dois turnos 980 alunos do 1º ao 9º ano.

“A escola da VS-52 vem para atender a demanda dessa localidade, que está em constante crescimento assim como toda a cidade de Canaã dos Carajás. Um prédio moderno, com toda a estrutura necessária para garantir mais qualidade no ambiente escolar e, assim, contribuir com o avanço da educação no município”, ressalta Rondnely.

Educação em expansão

Investir na educação é um compromisso da Prefeitura de Canaã dos Carajás com a população. Por meio da Semed, ainda de acordo com Rondnely Ribeiro, estão em andamento as obras de construção da escola fundamental, no bairro Bela Vista; da Casa de Apoio ao Professor, na Vila Ouro Verde; do Centro Viver e Conviver, e do Planetário Municipal, que será o único digital 4K do Norte do país. Além das reformas das Escolas Tancredo Neves e Benedita Torres.

A educação é um compromisso com a população, conforme explica a prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha."Melhorar a infraestrutura da educação é garantir espaços adequados ao aprendizado, com segurança, acessibilidade e acolhimento. Por isso, estamos cuidando desde a educação infantil até o ensino superior".