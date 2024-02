Canaã cria posto avançado para atender comunidade durante as obras de urbanização do Vale Canaã

Na primeira segunda-feira do mês (5), a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás instituiu um grupo de trabalho para acompanhar e promover soluções no decorrer das obras de urbanização do bairro Vale Canaã. Os servidores atenderão a comunidade em um posto avançado, instalado no bairro, próximo ao Bar do Índio. A iniciativa é uma ação do programa Prefeitura Perto de Todos.

O gabinete conta com a presença de representantes das secretarias de Obras, Habitação, Desenvolvimento Social e Governo, além das autarquias Saae e Idurb.

O objetivo é atender os moradores da comunidade que, eventualmente, precisarão de apoio, recorrer a serviços e tirar dúvidas. As obras do bairro são estruturais e envolvem a abertura de ruas, delimitação de terrenos, calçadas e demais desenhos urbanísticos da localidade.

As famílias afetadas estão sendo encaminhadas para receber benefícios eventuais, como o Aluguel Social, que garante moradia durante o período de intervenção no bairro. As obras tiveram início em novembro de 2023 e compreendem a instalação de redes de distribuição de energia elétrica de média e baixa tensão, terraplenagem, drenagem superficial e profunda, arborização, paisagismo, calçadas e pavimentação.