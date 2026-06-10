Campanha LibClub+ Premium Camisa 10 traz benefícios exclusivos para novos assinantes

Agora você pode ter benefícios exclusivos, vantagens especiais e uma camisa para torcer pelo Brasil na Copa 2026. Tudo isso, através da campanha de assinatura Libclub+ Premium Camisa 10, que foi lançada, no último dia 03 de junho, pelo O Liberal, exclusivamente para novos assinantes.

A iniciativa disponibiliza brindes personalizados para quem aderir aos planos semestrais, anuais ou bianuais. Além disso, foi criada para premiar a fidelidade do assinante com materiais de alta qualidade, incluindo itens voltados para o dia a dia e para o clima da Copa.

“Neste ano em que o Jornal O Liberal completa 80 anos, e nesse clima de Copa, a campanha foi pensada para atrair mais membros para esse time que já é campeão. E a campanha está sendo um sucesso, e continua enquanto durarem os estoques”, detalha Sérgio Oliveira, diretor de Mercado Leitor.

Entre os brindes estão: camisa "Assinante Camisa 10", um modelo exclusivo, confeccionado em tecido dryfit 100% poliéster; squeeze, uma garrafa de alumínio de 420ml; e a ecobag, uma sacola em algodão cru com a marca LibClub+.

A campanha oferece ainda opções que se adequam a diferentes perfis, com facilidade de pagamento no cartão de crédito ou pix. Conheça os planos disponíveis para novas assinaturas:

Novos assinantes ganham benefícios exclusivos, vantagens especiais e uma camisa para torcer pelo Brasil na Copa 2026 (Divulgação)

O diretor de Mercado Leitor também ressalta que os membros Libclub+, além de receberem bem cedinho as edições diárias dos jornais O Liberal e Amazônia, também têm acesso ao Liberal Digital, Clube de Descontos e outras vantagens que somente um membro LibClub+ possui.

Então, já que você conhece todos os benefícios, que tal fazer logo a assinatura do jornal O Liberal. É só entrar em contato pelo telefone (91) 98283-0588.