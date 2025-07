Cametá avança com o maior investimento educacional da sua história e entrega 100 escolas em 3 anos

A educação pública de Cametá vive um momento histórico. A Prefeitura entregou, com orgulho, a 100ª unidade escolar do projeto “Educação Transforma Cametá”, um marco que simboliza o maior programa de investimentos já realizado na educação do município.

A nova escola inaugurada na comunidade de Jaituba, na região das ilhas do quarto distrito, representa mais que um prédio: é a realização de um sonho coletivo. É também a maior estrutura escolar já construída no interior de Cametá, com salas de aula climatizadas com centrais de ar, biblioteca, laboratório de informática, playground e merenda escolar de qualidade — um novo padrão de ensino para as áreas mais remotas.

O projeto, lançado em 2021, já entregou 100 escolas em tempo recorde, em comunidades urbanas, rurais, ribeirinhas e quilombolas, com foco na equidade do acesso à educação. Em cada entrega, a comunidade é ouvida, envolvida e beneficiada com uma estrutura moderna, planejada para garantir conforto, aprendizado e cidadania.

Durante a inauguração em Jaituba, o clima era de emoção. “Agora meus filhos vão estudar perto de casa, com estrutura de verdade. É um sonho realizado”, afirmou Ediana Valente, mãe de aluno. O sentimento de conquista também foi compartilhado pelos educadores da região. “Essa escola é um marco para a educação ribeirinha. Ter um prédio como esse aqui é garantir que nossos alunos tenham o mesmo direito ao aprendizado que os da cidade”, declarou Amanilda Gaia, professora há mais de uma década na localidade.

Nova unidade escolar foi entregue na comunidade de Jaituba (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

Os estudantes também celebraram. “Antes a gente estudava em um lugar apertado. Agora a escola é grande, bonita, tem tudo!”, contou animado o aluno João Victor, de 12 anos.

Encerrando a cerimônia de entrega, o prefeito Victor Cassiano destacou a importância da educação como prioridade da gestão: “Cada escola entregue representa um passo rumo a um futuro com mais oportunidades. A educação é o caminho que transforma vidas, e esse é o nosso maior investimento. Nosso compromisso é seguir avançando, construindo e entregando escolas em todos os cantos de Cametá”, afirmou.

Nos próximos meses, novas unidades serão entregues em diferentes regiões do município, ampliando ainda mais o alcance do projeto. O programa “Educação Transforma Cametá” segue firme, como símbolo de um novo tempo para a educação pública: mais estrutura, mais dignidade e mais futuro.