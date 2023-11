Câmara Municipal de Ananindeua aprova projeto ‘Parlamento Jovem Municipal’

O vereador Rui Begot da Rocha tem se destacado no parlamento municipal de Ananindeua, por apresentar projetos de grande impacto social. Um projeto que merece destaque é o “Parlamento Jovem Municipal”, que foi apresentado e aprovado na Câmara Municipal de Ananindeua e está tendo bastante repercussão nas escolas públicas e privadas do nosso município.

O “Parlamento Jovem Municipal” tem o objetivo de fomentar a participação política consciente dos nossos jovens. São 25 parlamentares jovens, que foram eleitos em suas respectivas escolas, simulando um processo eleitoral e, estão passando por treinamento com técnicos da Câmara Municipal de Ananindeua, juntamente com um profissional da educação de sua escola, que funciona como um assessor parlamentar.

Parlamentares jovens poderão participar de sessões ordinárias (Divulgação/Câmara Municipal de Ananindeua)

O próximo passo é participar das sessões ordinárias, juntamente com os vereadores do município, para que os parlamentares jovens possam conhecer na prática os atos da atuação parlamentar e, concomitante a estas ações os parlamentares jovens estarão elaborando um Projeto de Lei e um requerimento, com temas relacionados aos bairros ao entorno das escolas participantes. Os temas são livres, mas devem ter o interesse público como foco principal.

A culminância se dará com duas sessões especiais, que será conduzida pelos próprios parlamentares jovens, com assessoramento técnico da Câmara Municipal de Ananindeua, onde os mesmos debaterão os temas de interesse do município e, apresentarão as proposições legislativas que foram construídas coletivamente pela comunidade escolar.

“Nosso objetivo é fomentar o interesse de nossos jovens para o exercício da cidadania, bem como prepará-los para a renovação dos quadros políticos do nosso município, qualificando-os para assumir cargos e mandatos na Administração Pública de Ananindeua”, afirmou o vereador Rui Begot, autor do projeto Parlamento Jovem e presidente da Câmara Municipal de Ananindeua.