Sessão Ordinária da CMB discute sobre a falta de fiscalização em embarcações de Belém

Durante a 59ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Belém da última terça-feira (13) assuntos, como: a falta de fiscalização de embarcações que circulam pela região, o naufrágio da embarcação clandestina vinda da Ilha do Marajó, a falta de estrutura dos prontos socorros e Unidades de Pronto Atendimento de Belém (UPAs) e o abastecimento de água na cidade foram bastante discutidos.

O vereador Josias Higino (Patriota) iniciou a sessão expondo os problemas dos Prontos Socorros e das UPAs do município que estão precisando de mais infraestrutura para poderem atender melhor a população.

O vereador Miguel Rodrigues (Podemos) agradeceu ao governador Helder Barbalho pelas melhorias realizadas no Estado e falou sobre os locais que estão sendo beneficiados com o abastecimento de água na cidade.

A vereadora Bia Caminha (PT) falou sobre a importância de um Projeto de Lei que exija a necessidade da licença maternidade para parlamentares e servidoras da CMB.

O vereador Pablo Farah durante o seu pronunciamento falou sobre as empresas de navegações que atuam em péssimas condições. O parlamentar lamentou as mortes após o naufrágio da embarcação que saiu do Arquipélago do Marajó.

O vereador Matheus Cavalcante (Cidadania) também criticou a falta de fiscalização nas embarcações que circulam pelos rios, “nós precisamos de uma fiscalização séria e de uma punição exemplar”, pontuou o vereador.

O vereador Fernando Carneiro (Psol) prestou sua solidariedade às pessoas que perderam familiares no naufrágio da embarcação que estava vindo da Ilha do Marajó e, também, cobrou maior fiscalização dos órgãos competentes.

E o vereador Fábio Souza (PSB) também se solidarizou com as famílias vítimas do naufrágio, solicitando uma maior fiscalização nos transportes aquaviários da região.

A pedido do vereador Fábio Souza (PSB), os parlamentares realizaram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do naufrágio da lancha Dona Lourdes II, em frente à Ilha de Cotijuba, Distrito de Belém. Ao final da Sessão Ordinária foram aprovados os seguintes requerimentos:

– Sessão Especial, de autoria da vereadora Enfermeira Nazaré (Psol), para debater a comercialização do Açaí no município de Belém;

– Sessão Especial, de autoria da vereadora Lívia Duarte (Psol), para discutir sobre as feiras e mercados públicos no município de Belém;

– Moção de Solidariedade às vítimas e familiares do naufrágio da lancha Dona Lourdes II, de autoria do vereador Fernando Carneiro (Psol).