Calendários que contam histórias: exposição celebra a arte japonesa no Parque Shopping Belém

O Consulado Geral do Japão em Belém, em parceria com o Parque Shopping Belém, traz para a cidade uma experiência cultural única: a Exposição de Calendários Japoneses 2025. De 18 de janeiro a 11 de fevereiro, o público poderá explorar a tradição artística e histórica da confecção de calendários no Japão, uma prática que vai muito além da funcionalidade e se torna uma verdadeira manifestação cultural.

Composta por 40 exemplares cedidos pela Associação Japonesa de Calendários e Promoção Cultural, a exposição reúne calendários de diferentes estilos, temáticas e tamanhos. Todos eles estarão disponíveis para serem folheados, permitindo uma imersão visual e tátil no cuidado e criatividade dessa arte centenária.

Tradição e arte em cada página

No Japão, a confecção de calendários é uma prática valorizada, especialmente por grandes empresas que contratam artistas e fotógrafos renomados para criar designs únicos. Esses calendários não apenas marcam os dias do ano, mas também são oferecidos como presentes elegantes para colaboradores e parceiros, promovendo a cultura e as paisagens japonesas em cada folha.

Mostra tem a finalidade de promover a tradição artística e histórica da confecção de calendários no Japão (Divulgação/Parque Shopping Belém)

Desde a introdução dos primeiros calendários impressos em uma folha, na década de 1880, até o formato atual, a história dos calendários japoneses reflete a evolução cultural e tecnológica do país. Hoje, o calendário mensal com fotografias se tornou um símbolo de beleza e funcionalidade, exaltando cenários, festivais e costumes do Japão.

"Além de apreciar a exposição, os visitantes poderão participar de uma enquete no local. Ao final da mostra, os participantes terão a chance de ganhar um dos calendários expostos, levando para casa uma peça única dessa tradição milenar. Convidamos a todos a participarem e apreciarem esse incrível evento", destaca Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém.

Visitantes terão a possibilidade de vivenciar uma experiência imersiva da tradição japonesa (Divulgação/Parque Shopping Belém)

Serviço:

Exposição de Calendários Japoneses 2025

Período: 18 de janeiro a 11 de fevereiro

Local: Parque Shopping Belém (Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

Entrada: Gratuita