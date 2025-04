Cacau no Pará: Sistema Faepa/Senar destaca números da cacauicultura paraense

O Pará vem se destacando na produção de amêndoa de cacau em todo o país, ocupando o primeiro lugar no ranking de produção, além de estar entre as 50 melhores amêndoas de cacau do mundo. Os números reforçam o potencial da cacauicultura paraense no cenário nacional e internacional, o que beneficia milhares de produtores rurais e fortalece a economia local.

O sistema Faepa/Senar tem sido fundamental nesse processo, oferecendo capacitação técnica, assistência aos produtores e implementando projetos que visam aumentar a produtividade e qualidade do cacau paraense por meio do Sistema/Faepa/Sindicatos/Núcleos/Fundepec.

As frentes de atuação da Faepa/Senar vão desde sanidade vegetal no combate à Monilíase, incentivo à verticalização da cadeia do cacau, participação em salões de negócio internacionais, aumento de produtividade, entre outros. As atividades são realizadas em colaboração junto a parceiros institucionais, como a Secretaria de Agricultura do Pará (Sedap).

"Essas ações fortalecem a base produtiva, elevam a qualidade do cacau, promovem a profissionalização e a visão de negócio do produtor rural, abrindo portas tanto o mercado interno quanto para novos mercados, com a oferta de amêndoas e chocolate de qualidade. Como resultado, toda a cadeia produtiva torna-se mais estruturada e competitiva. O agricultor aprende a valorizar seu produto e desenvolve habilidades de comercialização. O produtor capacitado transforma-se em um multiplicador de conhecimento, beneficiando toda a cadeia", destaca a coordenadora de projetos estratégicos do Senar, Maria Goreti Gomes.

Os investimentos em tecnologia, manejo sustentável e beneficiamento do produto têm resultado em cacau de alta qualidade, cada vez mais valorizado no mercado, especialmente no segmento de chocolates finos.

"Com a melhoria da qualidade das nossas amêndoas e com o incentivo das escolas-indústria, já conseguimos ganhar muitos prêmios nível nacional e internacional. O estado também conta com o título de melhor amêndoa do mundo, o premiado na Holanda, no Cocoa of Excellence Awards no ano de 2024. Exemplo também foi o resultado de excelência no Festival Internacional Chocolat Xingu 2024, em que os chocolateiros formados pelo Senar, como Antônio (Chocolate Yeshua), ganhou na categoria ouro", complementa a coordenadora.

A expectativa do Sistema Faepa/Senar é consolidar o Pará como maior produtor nacional de cacau, com reconhecimento pela qualidade do produto e pela força da produção.

"A cada ano, trabalhamos para aumentar em 10% a área plantada, isso com o incentivo das melhores técnicas de manejo, uso de tecnologias, controle de pragas. Nossa pretensão é tornar a produção do cacau uma vitrine de sustentabilidade e agregação de valor", ressalta Maria Goreti.

Escolas Indústria de Chocolate do Senar

As Escolas Indústria de Chocolate do Senar são projetos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e têm como finalidade fortalecer a cadeia produtiva do cacau. Presentes nos municípios de Altamira, Igarapé-Miri, Medicilândia, Tomé-Açu e Castanhal e uma unidade itinerante, as escolas oferecem capacitação para produtores de cacau da região.

O produtor rural e chocolateiro de Igarapé-Miri, Antônio Sena, foi um dos principais ganhadores do Festival Chocolat Xingu 2024 (Arquivo Pessoal)

O produtor rural e chocolateiro de Igarapé-Miri, Antônio Sena, foi um dos alunos da Escola Indústria de Chocolate Senar. Para ele, a escola foi fundamental para aprimorar os conhecimentos na área e se destacar como um dos principais ganhadores do Festival Chocolat Xingu 2024.

"Os cursos e treinamentos que eu tive me ajudaram de uma forma muito satisfatória a desenvolver um trabalho com excelência, tanto no plantio de cacau quanto na produção de chocolates de origem. Tanto é que alcançamos, no ano passado, o prêmio de melhor chocolate intenso do estado do Pará, o que nos encheu de alegria ao poder trazer esse prêmio para a região do Baixo-Tocantins", ressalta Antonio Sena.

Para ele, as capacitações realizadas pelo Sistema Faepa/Senar foram essenciais para expandir os negócios. "Tudo isso me ajudou a melhorar as práticas de manejo dentro do plantio, produzindo de forma sustentável e agregando muito valor à nossa produção de chocolates finos como forma de verticalizar a produção de cacau da nossa propriedade. O Senar disponibiliza todas as ferramentas necessárias para que possamos desenvolver um trabalho sustentável com excelência e de sucesso", complementa o produtor rural.

Quem também buscou capacitação e encontrou uma grande oportunidade de ampliar os negócios foi a produtora rural Márcia Nóbrega. No Senar, ela encontrou a chance de se profissionalizar na área e se tornar uma chocolatier.

"Conheci o Senar porque sempre procurei informações para crescer na profissão. Vi que eles incentivavam muito os produtores e, com esse apoio, aprimorei meus conhecimentos e me tornei chocolatier", afirma.

Márcia Nóbrega se tornou chocolatier por meio da Escola Indústria de Chocolate do Senar (Arquivo Pessoal)

A especialista destaca a importância da capacitação para iniciar no universo da chocolataria. "Para quem deseja começar, meu conselho é buscar conhecimento e ter persistência. Entender o cacau, a fermentação, a temperagem e os processos técnicos fazem toda a diferença. O chocolate exige dedicação, mas a recompensa é transformar um fruto incrível em algo único e especial", finaliza Márcia Nóbrega.

Além das capacitações, desenvolvidas em parceria com o Governo do Estado do Pará, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) e o Fundo de Apoio à Cacauicultura do Estado do Pará (Funcacau), a Faepa/Senar apoia e coordena projetos que envolvem a cultura do cacau e chocolate nível local, nacional e internacional, como Salões de chocolate, festivais e feiras há expositores do estado, junto ao FUNCACAU, assim como iniciativas de educação ambiental no combate à Monilíase, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o Governo do Estado, Sedap, Adepará, a Ceplac e os sindicatos rurais.