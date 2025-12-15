Buffet Especial de Natal do Villa Plaza já está disponível com sabores que celebram tradição

O Villa Plaza entrou oficialmente no clima natalino. Até o dia 24 de dezembro, o restaurante apresenta seu Buffet Especial de Natal, um cardápio pensado para trazer à mesa o melhor da culinária afetiva desta época — pratos cheios de sabor, tradição e aquele toque acolhedor que transforma qualquer refeição em um momento de celebração.

O buffet reúne receitas clássicas que fazem parte das memórias de muitas famílias, além de preparos especiais que valorizam ingredientes da estação. É a combinação perfeita para quem busca uma refeição prática, completa e com o espírito do Natal presente em cada detalhe.

Frutas acrescentam toque especial nas refeições do Villa Plaza (Divulgação/ +B Supermercados)

Ideal para almoços em família, encontros de fim de ano ou para quem simplesmente quer sentir o gostinho dessa temporada no dia a dia, o Buffet Especial de Natal do Villa Plaza sempre é servido na hora do almoço.

O clima aconchegante do espaço reforça a experiência: decoração temática, ambiente agradável e aquele atendimento que já virou marca registrada do Villa Plaza. Tudo pensado para que o público celebre o Natal à mesa, de forma leve e deliciosa.

Buffet apresenta pratos com sabores especiais de Natal (Divulgação/ +B Supermercados)

O Buffet Especial de Natal está disponível todos os dias na hora do almoço.

Serviço

Villa Plaza – Mezanino do +B Supermercados (Unidade Plaza)

Avenida Governador José Malcher, 2388 — Belém/PA