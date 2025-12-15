Capa Jornal Amazônia
Buffet Especial de Natal do Villa Plaza já está disponível com sabores que celebram tradição

Cardápio típico da época está disponível para almoços até dia 24 de dezembro

Conteúdo sob responsabilidade do +B Supermercados
fonte

Decoração especial torna o clima aconchegante para um experiência gastronômica natalina (Divulgação/ +B Supermercados)

O Villa Plaza entrou oficialmente no clima natalino. Até o dia 24 de dezembro, o restaurante apresenta seu Buffet Especial de Natal, um cardápio pensado para trazer à mesa o melhor da culinária afetiva desta época — pratos cheios de sabor, tradição e aquele toque acolhedor que transforma qualquer refeição em um momento de celebração.

O buffet reúne receitas clássicas que fazem parte das memórias de muitas famílias, além de preparos especiais que valorizam ingredientes da estação. É a combinação perfeita para quem busca uma refeição prática, completa e com o espírito do Natal presente em cada detalhe.

image Frutas acrescentam toque especial nas refeições do Villa Plaza (Divulgação/ +B Supermercados)

Ideal para almoços em família, encontros de fim de ano ou para quem simplesmente quer sentir o gostinho dessa temporada no dia a dia, o Buffet Especial de Natal do Villa Plaza sempre é servido na hora do almoço.

O clima aconchegante do espaço reforça a experiência: decoração temática, ambiente agradável e aquele atendimento que já virou marca registrada do Villa Plaza. Tudo pensado para que o público celebre o Natal à mesa, de forma leve e deliciosa.

image Buffet apresenta pratos com sabores especiais de Natal (Divulgação/ +B Supermercados)

O Buffet Especial de Natal está disponível todos os dias na hora do almoço.

Serviço

Villa Plaza – Mezanino do +B Supermercados (Unidade Plaza)
Avenida Governador José Malcher, 2388 — Belém/PA

.
