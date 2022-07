Verão: veja as vantagens de investir em energia solar na estação mais quente

A estação mais quente do ano chegou e, com ela, a oportunidade de economizar na conta de energia elétrica. Sem dúvidas, o verão é uma época muito atrativa para quem pensa em investir em energia solar, principalmente pelos benefícios que as altas temperaturas proporcionam na instalação de um sistema fotovoltaico.

A Brit Energy entende o quanto esse período é fundamental para quem quer economizar na conta de energia elétrica. Pensando nisso, destacamos 5 vantagens do verão para a energia solar.

Economia

O período mais quente do ano costuma vir acompanhado de um gasto maior em energia elétrica, já que o consumo de ar condicionado, ventiladores e eletrodomésticos acaba tendo um aumento significativo. Ao contar com um sistema fotovoltaico, o custo da conta diminui, o que garante uma boa economia. Além disso, como a incidência solar é maior nesse período, a produção de energia se torna maior em relação ao quanto é consumido na residência ou no empreendimento que possui energia solar.

Armazenamento de energia

Além de economizar na conta de luz, que acaba ficando reduzida, o verão é uma excelente época para armazenar a energia produzida no período para usar depois. A lógica é simples: quanto mais cedo você instalar o sistema fotovoltaico no verão, mais energia será guardada e, automaticamente, maior será a economia para o bolso.

Cuidado com o meio ambiente

Pensar no meio ambiente é um dever de todos. Com as mudanças climáticas cada vez mais evidentes e prejudiciais ao planeta, é fundamental pensar em formas de manter o equilíbrio no planeta. A energia solar é uma grande aliada do meio ambiente, já que é uma fonte de energia limpa e renovável.

Valoriza o imóvel

Ter um sistema fotovoltaico no imóvel, sem dúvidas, é um atrativo e tanto para quem pretende investir nesse mercado, seja para uma venda futura ou locação do imóvel. Apostar em energia solar é ter a certeza de fazer um investimento com um ótimo retorno.

A Brit Energy desenvolve tecnologias próprias de geração, execução, controle e manutenção de energia solar de alta performance. Não perca tempo e aproveite o verão para garantir todos os benefícios que a energia solar tem! Saiba como.