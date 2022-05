Energia solar on-grid ou off-grid? Qual devo escolher?

Investir em energia solar é fundamental para quem quer aliar economia e cuidado com o meio ambiente. Considerada uma fonte de energia sustentável e inesgotável, a aplicação da energia solar vem crescendo gradativamente em escala global.

Apesar do crescimento na produção de sua própria energia solar, ainda existem muitas dúvidas sobre qual tipo de sistema fotovoltaico escolher. A Brit Energy destaca as principais diferenças dos sistemas on-grid e off-grid e qual a melhor opção, de acordo com as necessidades da residência ou estabelecimento onde o sistema será implantado.

O primeiro passo na hora de fazer a escolha é entender como cada sistema funciona e identificar se o mesmo será o suficiente para suprir com as necessidades do local onde o mesmo será aplicado.

Sistemas on-grid e off-grid

O sistema on-grid é designado aos sistemas fotovoltaicos que estão ligados à rede pública de distribuição. A principal vantagem desse modelo é a liberdade e segurança que o mesmo proporciona. Quando a produção de energia está em baixa, o sistema estará pronto para utilizar a rede proveniente da distribuidora. Em momentos em que a produção é maior do que a capacidade de utilização, o excedente é repassado para a rede pública, retornando em forma de crédito para os usuários. Além disso, o sistema on-grid costuma ter um valor de investimento menor, já que não necessita da ação de baterias.

O off-grid funciona de maneira semelhante ao do on-grid, mas com uma mudança radical: no lugar de receber e enviar energia para a rede de distribuição, ele utiliza bateria própria. Esse tipo de sistema é ideal para lugares remotos, que não têm acesso à alimentação elétrica por outras vias ou para quem deseja maximizar a economia na conta de luz.

Diferença entre os sistemas

A energia solar vem ganhando cada vez mais destaque pela economia e cuidado com o meio ambiente (Banco de Imagens/Freepik)

A principal diferença entre os sistemas on-grid e off-gris é a maneira como eles armazenam a energia excedente, além da fonte de energia alternativa quando há baixa produção de energia solar. O sistema on-grid depende da rede de distribuição, que fornece créditos pela energia excedente, enquanto o off-grid utiliza-se de baterias para manter o uso de equipamentos elétricos mesmo em períodos de menor produção.

Qual sistema escolher?

Antes de fazer a escolha, analise de forma profunda as suas necessidades e expectativas quanto à geração de energia elétrica. Para quem deseja mais comodidade e um investimento inicial menor, o sistema on-grid é o mais indicado. Ká para quem pretende fazer a instalação em uma área remota e deseja ter independência, o ideal é investir no sistema off-grid.

A Brit Energy oferece as melhores opções para a sua residência ou estabelecimento. Confira aqui!