Formação de brigadas de incêndio: veja como montar uma equipe na sua empresa

O período de altas temperaturas chegou de forma intensa no Pará, tornando fundamental para as empresas contarem com brigadas de incêndio capacitadas, prontas para agir em situações de emergência. Os colaboradores podem formar a equipe de combate às chamas após serem treinados, especificamente, para lidar com prevenção e resposta a sinistros.

A Escola Técnica Unitec Norte é a principal referência na região norte quando o assunto é capacitação de brigadistas. Com mais de 5 mil alunos capacitados até o momento, a instituição oferece um treinamento completo, com duração de 16 a 30 horas, de acordo com o segmento e atividade econômica.

De acordo com Fábio Ribeiro, Diretor-Geral da Escola Técnica Unitec Norte, “os profissionais recebem treinamento mais completo e especializado, estando preparados para agir em uma variedade de situações de emergência. O treinamento ocorre tanto na teoria quanto com exercícios práticos, onde são simuladas situações que podem ocorrer no dia a dia”.

O curso realizado pela Unitec também se destaca por permitir que as às empresas em todo o estado do Pará consigam certificação. Com um conteúdo programático abrangente. “A Unitec Norte atua em sua formação de brigada de incêndio com objetivo pedagógico, com uma logística de equipamentos disponíveis e simuladores computadorizados Desta forma, alcançamos a excelência e alta performance na formação e criação de habilidades específicas para uma atuação em combate a incêndio e primeiros socorros. Para isso, trabalhamos com técnicas de repetição e uma gama de matérias na formação dos alunos”, afirma o Diretor-Geral Fábio Ribeiro.

Curso realizado pela Unitec também se destaca por atender a legislação do CBMPA (Foto: Divulgação Unitec Norte)

A formação oferecida pela Unitec Norte prepara os alunos para agir seguindo as diretrizes dos órgãos oficiais, fato que reflete na segurança e bem-estar dos colaboradores e do patrimônio das empresas

Quer saber mais sobre o tema?

Para conhecher mais sobre a formação de brigadistas, acesso o site da unitec.