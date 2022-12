Material escolar 2023: confira dicas para economizar na lista dos pequenos

O ano de 2023 está prestes a começar, e comumente os primeiros meses do ano são marcados por uma enxurrada de gastos, entre eles o material escolar da criançada. E para quem deseja economizar nessa listagem, é muito importante pesquisar e ter um planejamento financeiro em mente. Entretanto, sempre surgem as dúvidas: quando ir às compras? Onde comprar? E para ajudar nessa missão, a Papelaria Brazz Brazz separou cinco dicas valiosas. Confira!

1. Evitar levar as crianças às compras

Se a compra do material escolar pode ser uma armadilha para os adultos consumirem desnecessariamente, para as crianças ela traz riscos ainda maiores. Afinal, os jovens não entendem sobre o valor do dinheiro e podem insistir para ganhar os produtos desejados.

Por essa razão, essa é a dica número um para evitar conflitos ou despesas maiores, considere não levar as crianças na hora da compra do material escolar. Caso isso seja inevitável, vale ter uma conversa com a criança para estabelecer limites antes de ir à loja.

2. Comprar materiais de boa qualidade

Outra dica valiosa é sempre analisar com critério a qualidade do material a ser comprado. Materiais de baixa qualidade e pouca durabilidade fazem com que o consumidor tenha que repô-los com maior frequência, essa prática pode gerar gastos futuros, inutilizando os esforços para reduzir as despesas, por essa razão, além do preço, é importante certificar-se de que o produto comprado tem boa qualidade.

3. Prestar atenção ao que é pedido na lista

Sabia que existe uma lei orientando o que a escola pode ou não solicitar nas listas de material escolar? Embora seja ilegal, há instituições que pedem aos pais itens de uso comum, como recursos de limpeza, higiene e suprimentos de escritório.

Por isso, é preciso prestar atenção à lista antes de fazer as compras. Ao identificar um produto que não é de uso pessoal do aluno, não há obrigação de comprá-lo. Ao adotar essa prática, é possível evitar gastos desnecessários e ainda poupar dinheiro.

4. Conversar com outros pais

Procurar os pais dos colegas das crianças pode ser uma excelente opção, pois a maioria deseja economizar. Juntos podem ser combinadas compras conjuntas, divisão de materiais ou até mesmo compartilhar informações sobre preços. Além de proporcionar a aproximação da realidade escolar dos pequenos, essa é uma ótima dica contra o desperdício e a produção excessiva de lixo.

5. Aproveitar os descontos

A dica de ouro é pesquisar e optar por lojas que ofereçam bons descontos e produtos de qualidade, como é o caso da Papelaria Brazz Brazz, que disponibiliza materiais escolares, utensílios de arte e pintura, itens de escritório e até mesmo artigos de informática por um preço justo e que cabe no bolso.

E para conferir e comparar preços da lista de material da criançada, acesse o site da Papelaria Brazz Brazz ou visite uma das unidades.