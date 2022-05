5 itens práticos que vão facilitar a vida na cozinha

A cozinha é o lugar onde os donos de casa realizam o que talvez seja a tarefa mais importantes da sua rotina, que é o preparo das refeições. Para qualquer pessoa, otimizar o tempo aos afazeres domésticos é fundamental, e poder trabalhar em uma cozinha organizada ajuda muito nessa missão.

Além do quesito limpeza, bastante importante para o bem-estar na cozinha, alguns itens simples e funcionais podem trazer mais praticidade e produtividade às atividades. Veja alguns exemplos a seguir.

1. Potes e organizadores: além de ajudar a otimizar o espaço em armários e prateleiras, eles armazenam todo o tipo de alimento de forma funcional e higiênica, evitando o acesso de insetos e prevenindo que se estraguem mais rápido. Os de acrílico ou plástico incolor têm a vantagem de permitir a visualização do seu interior, o que também facilita a hora da limpeza.

Os potes permitem armazenar, congelar ou até aquecer alimentos diretamente no microondas (André Oliveira)

2. Vasilhas e bowls: as vasilhas e tigelas redondas facilitam o processo de temperar carnes, saladas e de preparo de bolos, pães e outros alimentos. Alguns modelos de vidro e decorados também são uma ótima opção para servir à mesa com estilo.

3. Conjunto de facas: um bom conjunto de facas é o melhor amigo de quem gosta de cozinhar. A qualidade e a versatilidade são importantes para permitir cortes precisos e evitar estresse na hora de limpar e preparar carnes, principalmente.

As facas com lâminas de aço inox têm maior durabilidade do fio devido ao tratamento térmico (André Oliveira)