Brazz Brazz celebra o Círio 2025 com produtos que retratam a fé

Papelaria está repleta de itens decoração com as cores e símbolos da festa nazarena

Loja Brazz Brazz tem diversas embalagens personalizadas, itens decorativos com temas religiosos e utilidades domésticas que facilitam a organização do lar (Divulgação/ Brazz Brazz)

A Brazz Brazz já entrou no clima do Círio de Nazaré e preparou uma seleção especial de produtos para celebrar uma das datas mais importantes do calendário paraense. Em cada detalhe, a marca reforça seu compromisso com a tradição, a fé e a união que marcam esse momento tão esperado pelas famílias.

De acordo com Brunno Devis Gadelha Lobato, analista de marketing da Brazz Brazz, a ideia do Círio Brazz Brazz nasceu do desejo de fazer parte de um dos momentos mais importantes e emocionantes para o povo paraense.

Brazz Brazz: Nova referência em compras online
Frete grátis para compras acima de R$150,00 no site

“A gente sabe que o Círio é tempo de fé, união e celebração em família e a Brazz Brazz quis contribuir oferecendo tudo o que as pessoas precisam para viver esse momento com ainda mais amor e praticidade. Por isso, reunimos uma linha completa de embalagens, decorações e utilidades, pensada especialmente para quem vai preparar o tradicional almoço do Círio, montar lembranças ou decorar a casa”, explica Brunno Devis.

Produtos

Com embalagens temáticas, itens de decoração, fitas, balões personalizados e artigos que trazem as cores e símbolos do Círio, a Brazz Brazz oferece tudo o que é preciso para deixar a celebração ainda mais bonita e significativa. São opções ideais para quem deseja expressar devoção e enfeitar a casa, a empresa ou o espaço de confraternização com criatividade e carinho.

E para o tradicional almoço do domingo do Círio, a loja conta com uma linha completa de utilidades domésticas: pratos, copos, assadeiras, travessas, potes com tampa, jogos de talheres e muito mais.

“Para nós, é uma honra poder contribuir e celebrar junto com os paraenses esse momento de tanta devoção e amor”, acrescenta o analista de marketing.

