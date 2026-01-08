Bragança registra mais de 330 mil pessoas durante o fim de ano e confirma força do turismo no Pará

Bragança viveu um fim de ano histórico, com intensa movimentação turística, cultural e econômica no período de 23 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026. Dados oficiais apontam que mais de 330 mil pessoas circularam pelos principais pontos turísticos, setores do comércio e grandes eventos realizados no município.

Nos dispositivos turísticos, o Mirante de São Benedito recebeu mais de 21 mil visitantes, enquanto o Posto de Informação Turística (PIT) contabilizou mais de 2 mil atendimentos, orientando turistas e fortalecendo a experiência de quem visitou a cidade.

O impacto foi ainda mais expressivo no trade turístico. Os meios de hospedagem entre hotéis, pousadas e casas de aluguel registraram mais de 31 mil hóspedes, indicando alta ocupação durante o período. Já o setor de Alimentos e Bebidas, que inclui restaurantes, lanchonetes, quiosques e bares, alcançou mais de 200 mil atendimentos, evidenciando o aquecimento da economia local.

A Orla do Rio Caeté recebeu mais de 35 mil pessoas na virada do ano (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

A Praia de Ajuruteua também foi um dos destinos mais procurados. Segundo dados do Demutran, mais de 300 ônibus circularam com destino à praia de Ajuruteua, reforçando o grande fluxo de visitantes durante as festas.

Os eventos de Réveillon consolidaram o período como um dos mais movimentados dos últimos anos. A virada do ano reuniu cerca de mais de 30 mil pessoas na Praia de Ajuruteua e aproximadamente mais de 35 mil pessoas na Orla do Rio Caeté, transformando Bragança em um dos principais palcos de celebração do Pará.

Somados, os números confirmam: mais de 330 mil pessoas passaram por Bragança durante o período festivo, fortalecendo o turismo, impulsionando a economia e consolidando o município como referência em cultura, fé e grandes eventos no estado.