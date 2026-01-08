Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Bragança registra mais de 330 mil pessoas durante o fim de ano e confirma força do turismo no Pará

Movimentação intensa entre 23 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026 impulsionou o comércio, o turismo e os grandes eventos no município

Conteúdo sob responsabilidade da Prefeitura de Bragança
fonte

Mais de 330 mil pessoas passaram por Bragança durante as festas de fim de ano (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

Bragança viveu um fim de ano histórico, com intensa movimentação turística, cultural e econômica no período de 23 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026. Dados oficiais apontam que mais de 330 mil pessoas circularam pelos principais pontos turísticos, setores do comércio e grandes eventos realizados no município.

Nos dispositivos turísticos, o Mirante de São Benedito recebeu mais de 21 mil visitantes, enquanto o Posto de Informação Turística (PIT) contabilizou mais de 2 mil atendimentos, orientando turistas e fortalecendo a experiência de quem visitou a cidade.

O impacto foi ainda mais expressivo no trade turístico. Os meios de hospedagem entre hotéis, pousadas e casas de aluguel registraram mais de 31 mil hóspedes, indicando alta ocupação durante o período. Já o setor de Alimentos e Bebidas, que inclui restaurantes, lanchonetes, quiosques e bares, alcançou mais de 200 mil atendimentos, evidenciando o aquecimento da economia local.

image A Orla do Rio Caeté recebeu mais de 35 mil pessoas na virada do ano (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

A Praia de Ajuruteua também foi um dos destinos mais procurados. Segundo dados do Demutran, mais de 300 ônibus circularam com destino à praia de Ajuruteua, reforçando o grande fluxo de visitantes durante as festas.

Os eventos de Réveillon consolidaram o período como um dos mais movimentados dos últimos anos. A virada do ano reuniu cerca de mais de 30 mil pessoas na Praia de Ajuruteua e aproximadamente mais de 35 mil pessoas na Orla do Rio Caeté, transformando Bragança em um dos principais palcos de celebração do Pará.

Somados, os números confirmam: mais de 330 mil pessoas passaram por Bragança durante o período festivo, fortalecendo o turismo, impulsionando a economia e consolidando o município como referência em cultura, fé e grandes eventos no estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

fimdeano

Bragança

panoramabragança2025

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda