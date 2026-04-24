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Bragança avança com o maior programa de modernização de iluminação pública da história do município

3.500 pontos de iluminação já foram modernizados em mais de 70 quilômetros de vias da cidade

Conteúdo sob responsabilidade da prefeitura de Bragança
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Novos equipamentos incluem luminárias, braços, cabeamento e relés de última geração (Divulgação/ Prefeitura de Bragança)

O município de Bragança tem intensificado os investimentos em infraestrutura urbana por meio do maior programa de modernização da iluminação pública já executado na cidade. A iniciativa reúne ações de manutenção, expansão e substituição de equipamentos, com foco na eficiência energética e na ampliação da cobertura do serviço.

De acordo com o balanço mais recente, mais de 1.200 lâmpadas já foram substituídas em diferentes pontos do município, contribuindo para a melhoria da visibilidade e da segurança nas vias públicas.

No eixo de atendimento digital, o aplicativo Ilumina Bragança já contabiliza 1.250 ordens de serviço atendidas, com média de duas lâmpadas trocadas por solicitação. Paralelamente, o município também atendeu 182 demandas institucionais, oriundas de comunidades e representantes locais, resultando na recuperação ou instalação de 5.460 pontos de iluminação, especialmente em áreas rurais.

A modernização do parque de iluminação inclui a substituição por tecnologia LED, considerada mais eficiente e econômica. Até o momento, foram modernizados 72,695 quilômetros de vias, com a atualização de 3.500 pontos de iluminação, que passaram a contar com novos equipamentos, incluindo luminárias, braços, cabeamento e relés de última geração.

image Mais de 1.200 lâmpadas já foram substituídas em diferentes pontos do município (Divulgação/ Prefeitura de Bragança)

Para acompanhamento das ações, a prefeitura disponibilizou um mapa interativo com as vias contempladas e o cronograma de execução. A ferramenta permite visualizar trechos já concluídos, em andamento e previstos, ampliando a transparência do programa. Para acessar, basta clicar aqui.

O plano também contempla a expansão da rede em pontos estratégicos da cidade. Entre as áreas atendidas estão a entrada do Diogão até o Anel Viário, com instalação de 44 postes, o estacionamento e a escadaria do Mirante, com 15 postes, e a estrada do Camutá, com 25 novos pontos de iluminação.

Com a execução das ações, o município amplia a cobertura da iluminação pública e avança na modernização dos serviços urbanos, com impactos diretos na mobilidade, segurança e qualidade de vida da população.

 

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