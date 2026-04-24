Bragança avança com o maior programa de modernização de iluminação pública da história do município

O município de Bragança tem intensificado os investimentos em infraestrutura urbana por meio do maior programa de modernização da iluminação pública já executado na cidade. A iniciativa reúne ações de manutenção, expansão e substituição de equipamentos, com foco na eficiência energética e na ampliação da cobertura do serviço.

De acordo com o balanço mais recente, mais de 1.200 lâmpadas já foram substituídas em diferentes pontos do município, contribuindo para a melhoria da visibilidade e da segurança nas vias públicas.

No eixo de atendimento digital, o aplicativo Ilumina Bragança já contabiliza 1.250 ordens de serviço atendidas, com média de duas lâmpadas trocadas por solicitação. Paralelamente, o município também atendeu 182 demandas institucionais, oriundas de comunidades e representantes locais, resultando na recuperação ou instalação de 5.460 pontos de iluminação, especialmente em áreas rurais.

A modernização do parque de iluminação inclui a substituição por tecnologia LED, considerada mais eficiente e econômica. Até o momento, foram modernizados 72,695 quilômetros de vias, com a atualização de 3.500 pontos de iluminação, que passaram a contar com novos equipamentos, incluindo luminárias, braços, cabeamento e relés de última geração.

Mais de 1.200 lâmpadas já foram substituídas em diferentes pontos do município (Divulgação/ Prefeitura de Bragança)

Para acompanhamento das ações, a prefeitura disponibilizou um mapa interativo com as vias contempladas e o cronograma de execução. A ferramenta permite visualizar trechos já concluídos, em andamento e previstos, ampliando a transparência do programa. Para acessar, basta clicar aqui.

O plano também contempla a expansão da rede em pontos estratégicos da cidade. Entre as áreas atendidas estão a entrada do Diogão até o Anel Viário, com instalação de 44 postes, o estacionamento e a escadaria do Mirante, com 15 postes, e a estrada do Camutá, com 25 novos pontos de iluminação.

Com a execução das ações, o município amplia a cobertura da iluminação pública e avança na modernização dos serviços urbanos, com impactos diretos na mobilidade, segurança e qualidade de vida da população.