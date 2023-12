Blendagem para coprocessamento: descubra tudo sobre essa tecnologia de tratamento

A blendagem para coprocessamento trata-se de um processo de descaracterização de lotes de resíduos sólidos ou líquidos. Esses materiais, depois de triturados e misturados, formam um composto de alto poder calorífico, conhecido como “blend”, que é utilizado como combustível alternativo nos fornos das cimenteiras para a produção de cimento. Em Ananindeua, a Cidade Limpa Ambiental realiza esse procedimento de acordo com as normas e legislações ambientais vinculadas.

O método da blendagem de resíduos líquidos ou sólidos já é uma prática reconhecida como ambientalmente adequada há décadas. No Brasil, essa técnica foi introduzida nos anos 90, porém a prática só foi intensificada após a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

Esse processo é viável para quase todos os resíduos industriais, são eles: substâncias oleosas; catalisadores usados; tortas de filtro; resinas; colas; látex; pneus; borrachas; plásticos; tintas; solventes; iodo gerado nas estações de tratamento de esgoto; refratários; papel; entre outros. É válido ressaltar que materiais radioativos, explosivos, pesticidas e Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) não podem passar pelo tratamento de blendagem para coprocessamento, e devem obedecer a legislações próprias.

Pneus estão entre os resíduos que podem passar pelo processo de blendagem para coprocessamento (Freepik.com)

Outro ponto importante é que essa técnica auxilia na destinação ambientalmente adequada e segura dos resíduos, já que a blendagem diminui os riscos de contaminação e não gera passivos ambientais, pois reutiliza integralmente os resíduos. Desta maneira, minimiza os impactos ambientais, pois evita que os resíduos sejam dispostos inadequadamente ou colocados em áreas inapropriadas.

A seguir, confira as vantagens da blendagem para coprocessamento:

- Diminuição do impacto ambiental;

- Redução do uso de combustíveis fósseis;

- Poupança de recursos naturais não renováveis;

- Eliminação total dos resíduos líquidos industriais;

- Redução do espaço de armazenamento;

- Otimização da gestão de resíduos líquidos.

O processo de blendagem é dividido nas seguintes etapas:

1. Recebimento dos resíduos na U.T.R.I: tudo começa com a chegada dos resíduos à Unidade de Tratamento e Resíduos Industriais (U.T.R.I). Essa é a primeira parada para os resíduos antes de seguirem para o coprocessamento;

2. Pesagem dos resíduos: aqui, os resíduos são cuidadosamente pesados para saber exatamente a quantidade está sendo processada. Isso é importante para o controle do processo;

3. Segregação dos resíduos: nesta fase, os resíduos são divididos em duas categorias: resíduos não trituráveis e resíduos trituráveis. Os não trituráveis são aqueles que não podem ser quebrados facilmente e seguem para etapa de homogeneização, enquanto os trituráveis podem ser reduzidos a pedaços menores e seguem para etapa de trituração e moagem;

4. Descaracterização: qualquer coisa que precise ser desfeita ou preparada antes de prosseguir é tratada nesta etapa. Isso pode incluir a remoção de componentes perigosos ou contaminantes;

5. Trituração e moagem: os resíduos trituráveis são submetidos aos processos de trituração e moagem, que os reduzem a partículas menores. Isso facilita o manuseio e o processamento subsequente;

6. Homogeneização: depois da trituração, é importante garantir que os resíduos estejam bem misturados e homogêneos. Isso assegura um processo de coprocessamento mais eficiente;

7. Resíduos blendados transferidos para big bags: após a homogeneização, os resíduos blendados são transferidos para grandes sacos chamados "big bags". Isso facilita o transporte e o armazenamento dos resíduos até o próximo passo;

8. Carregamento e pesagem de resíduos blendados: os big bags contendo os resíduos blendados são acondicionados no veículo que realizará o transporte para cimenteiras. Antes do envio, eles são novamente pesados para garantir que o controle de entrada e saída dos resíduos;

9. Resíduos blendados enviados para coprocessamento: finalmente, os resíduos blendados são enviados para a instalação de coprocessamento, onde serão utilizados nos fornos como combustível durante o processo industrial de fabricação do cimento, contribuindo para a redução do desperdício e a preservação do meio ambiente.

E assim, seguindo essas etapas, os resíduos são tratados de maneira eficiente e são reintegrados de forma segura e sustentável em processos industriais, minimizando o impacto ambiental.

A Cidade Limpa Ambiental realiza o processo de blendagem guiada pelo foco na sustentabilidade e dentro de todos os parâmetros impostos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e legislações vigentes. Para saber mais sobre a história e ações realizadas pela empresa, clique aqui.