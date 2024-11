"Black Máxima de Rastreamento": saiba como proteger seu veículo com apenas R$ 49,90 por mês

Ter um patrimônio, como um veículo, por exemplo, é um dos principais objetivos financeiros de muitas pessoas. Mas além de alcançar essa conquista, é importante protegê-la. Uma forma de manter o veículo protegido é investir em aparatos tecnológicos que garantam a segurança de seu patrimônio, como o rastreamento veicular.

“O rastreamento veicular aumenta a segurança do patrimônio familiar ao oferecer monitoramento em tempo real, o que facilita a recuperação rápida do veículo em caso de roubo ou furto”, explica a supervisora do departamento de rastreamento da Máxima Segurança, Patrícia Pantoja.

A Máxima Segurança se destaca no mercado de rastreamento veicular, com uma série de diferenciais, como um atendimento personalizado e suporte 24 horas, com central de monitoramento local. Além disso, a empresa conta com equipamentos de última geração, com alta precisão na localização e uma equipe tática que auxilia na recuperação de veículos, com mais de 95% de sucesso na sua operação. Os planos da Máxima Segurança também são flexíveis, atendendo tanto clientes particulares quanto empresas.

Máxima Segurança conta com suporte 24 horas e central de monitoramento local (Divulgação/Máxima Segurança)

Como funciona

O serviço de rastreamento veicular da Máxima Segurança funciona através de dispositivos de alta tecnologia instalados no veículo. “Esses dispositivos permitem monitorar, em tempo real, a localização e o trajeto do veículo, além de contar com funcionalidades adicionais, como alertas de movimentação, cercas eletrônicas e histórico de rotas. Tudo isso pode ser acessado pelo cliente via aplicativo ou plataforma web, garantindo praticidade e controle total”, destaca a supervisora.

Vantagens do rastreamento veicular da Máxima Segurança:

- Maior segurança para o veículo e seus ocupantes;

- Recuperação rápida em casos de furto ou roubo, reduzindo prejuízos;

- Monitoramento em tempo real, proporcionando praticidade e controle total;

- Economia de tempo e dinheiro, especialmente para empresas que gerenciam frotas;

- Equipe com mais de 95% de sucesso na recuperação de veículos;

- Gestão de Frotas, controlar, monitorar e otimizar o uso de veículos de uma empresa, visando reduzir custos, aumentar a eficiência e garantir a segurança.

Com o rastreamento veicular da Máxima Segurança, o cliente pode monitorar, em tempo real, a localização e o trajeto do veículo, além de contar com funcionalidades adicionais (Divulgação/Máxima Segurança)

Black Máxima de Rastreamento

Além de garantir mais segurança para o seu veículo, durante o mês de novembro, a Máxima Segurança está oferecendo condições imperdíveis na "Black Máxima de Rastreamento", com plano mensal de apenas R$ 49,90, taxa de instalação no valor de R$ 50 e instalação em até 48h. A promoção é válida até o dia 30 de novembro de 2024.

"A Black Máxima de Rastreamento vem com uma vantagem exclusiva: 1ª mensalidade só em janeiro de 2025. É a oportunidade perfeita para garantir mais segurança e tranquilidade pagando menos", finaliza, Patrícia.