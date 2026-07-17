Bioeconomia e sustentabilidade são tema do LibTalks Amazônia no dia 6 de agosto, em Palmas

Palmas será a capital de encerramento do LibTalks Amazônia, no próximo dia 06 de agosto (quinta-feira), às 19h, no espaço GDX, localizado na Quadra 112 Sul. A iniciativa do Grupo Liberal promove debates sobre empreendedorismo, inovação e desenvolvimento sustentável. O patrocínio oficial do projeto é do Sicredi.

O painel reunirá referências que estão transformando a realidade do mercado nortista por meio de soluções verdes e inovadoras e terá transmissão ao vivo pelo canal do O Liberal no YouTube. A mediação do evento ficará a cargo da jornalista, assessora de imprensa e produtora cultural Cinthia Abreu, que guiará a conversa entre os convidados a seguir, abordando desde a pesquisa acadêmica aplicada ao mercado até a atração de capital de risco:

Éber Souza (BIO 6): Biólogo, doutor em Biotecnologia e Biodiversidade, professor e pesquisador no Instituto Federal do Tocantins. Éber atua como palestrante e mentor nas áreas de inovação e tecnologias e compartilhará como sua startup utiliza a química limpa para transformar biomassa residual da Amazônia em biopolímeros e floculantes orgânicos de alto valor para o tratamento de águas industriais.

Luana Mozzaquatro: Atual Presidente da Associação Tocantinense de Startups (Startup Tocantins) e CEO da Vórtex Aceleradora. A mentora e investidora trará a perspectiva institucional, debatendo políticas de fomento e as estratégias necessárias para conectar novos negócios a fundos de investimento nacionais e internacionais.

Magda Cristina (Grupo da Família): Empresária industrial e embaixadora do projeto Palmas Lixo Zero. Magda detalhará o modelo de negócios de sua empresa, que transforma plástico reciclado (PEAD) em produtos de alta resistência, como cordas de varal e redes. A empreendedora também dividirá sua experiência como vencedora de prêmios de inovação feminina e o papel da economia circular na indústria moderna.

O LibTalks Amazônia mapeou as principais iniciativas relacionadas à bioeconomia nas sete capitais para identificar grandes cases e mostrar para o Brasil e para o mundo inteiro a força da economia amazônica, dos empreendedores e da inovação.

Serviço:

LibTalks Amazônia – Edição Palmas

Data: 6 de agosto de 2026

Horário: 19h

Local: espaço GDX, localizado na Quadra 112 Sul

Transmissão: Canal de O Liberal no YouTube

Entrada: gratuita