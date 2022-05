Entenda as causas e consequências da trombose

A trombose é uma doença em que ocorre a formação de um coágulo no interior dos vasos sanguíneos, prejudicando a circulação do sangue. Ela pode ser causada pela falta de mobilidade, traumas nos vasos sanguíneos e por problemas que tendem a deixar o sangue mais grosso, conhecidos como trombofilias congênitas ou adquiridas.

O angiologista Fabio Kudo, coordenador do serviço vascular no Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa,explica que, além de prejudicar a circulação local de sangue, os coágulos que se formam no interior das veias podem se desprender.

Equipe Seven da Beneficente Portuguesa é especializada em doenças vasculares. Na foto, da esquerda para a direita, os médicos: Vinicius Souza, Julio Maues Filho, Bruno Antunes, Fabio Kudo, Maciel Reis e Humberto Reale. (Arquivo pessoal)

“Isso causa prejuízos em outros órgãos, sobretudo os pulmões, o que chamamos de embolia pulmonar, doença traduzida em ameaça importante para a vida do paciente”, explica o médico.

Fatores de risco

Segundo o angiologista, algumas pessoas tendem a ter mais chances de ter trombose, são elas:

- Pacientes em pós-operatórios com longos períodos acamados;

- Mulheres em períodos gestacionais, pós-parto ou que fazem uso de anticoncepcionais;

- Doentes portadores de insuficiência venosa nos membros inferiores (varizes);

- Pacientes diagnosticados com tumor em atividade atual;

- Pessoas com doenças genéticas que “engrossam o sangue”.

“Quando a trombose se situa nas pernas, normalmente causa dor aguda de intensidade moderada a forte, inchaço e endurecimento da musculatura. Em caso de trombos pulmonares, o paciente pode desenvolver dor torácica e falta de ar”, acrescenta Fabio Kudo.

VEJA MAIS

Tratamento

Atualmente, a maioria dos pacientes diagnosticados com trombose é tratada clinicamente com medicações chamadas de anticoagulantes, seja por via oral ou injetável. Esses remédios são responsáveis por afinar o sangue, auxiliando a desfazer os coágulos formados.

“Uma pequena parcela necessita de tratamento cirúrgico para aspiração mecânica do trombos ou injeção de anticoagulantes diretamente na veia acometida”, finaliza o angiologista.

O Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa possui uma equipe médica especializada em doenças vasculares, intitulada como Equipe Seven, composta por médicos que realizam procedimentos de média e alta complexidade. Para saber mais, clique aqui.

Serviço:

Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa

Urgência e Emergência

Contatos: (91) 3215-4325 / (91) 3215-4414

Unidade Hospital São João de Deus

Endereço: Rua Boaventura da Silva, 895

Unidade Hospital D. Luiz I

Endereço: Av. Generalíssimo Deodoro, 868

Contato: (91) 3215-4444

Redes Sociais: @beneficenteportuguesaoficial

Site: beneficenteportuguesa.com.br