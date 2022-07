Arquitetura e modernização fortalecem hotelaria hospitalar em Belém

Hospitais são ambientes de extrema importância para o bem-estar social de toda a população. Afinal, é para lá que vão pessoas que precisam de quaisquer tipos de atendimentos relacionados às suas respectivas saúdes.

Por essa razão, é importante que esses ambientes estejam sempre atualizados e tenham uma estrutura moderna, limpa e simples. Em Belém, o Hospital D. Luiz I, da Beneficente Portuguesa, é um desses espaços que recentemente esteve em reforma, um prédio centenário e que faz parte da história de Belém.

Apontando para o futuro e dedicando o melhor para quem precisa de cuidados especializados, o ambiente hospitalar vem passando por inúmeras mudanças com as novas tendências da arquitetura, trazendo mais segurança, praticidade, acessibilidade e, claro, elegância.

A reforma de adequação foi iniciada nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), na nova maternidade e nas alas de internação. A ala fundada em 1985, cujo nome homenageia um dos grandes incentivadores do atendimento de qualidade na saúde, o médico Adriano Guimarães, que atuou no hospital, está entre as obras concluídas recentemente.

Segundo o médico e gestor de governança no Hospital Beneficente Portuguesa, Vitor Mateus, o projeto de reforma foi avaliado em torno de R$ 800 mil reais e foi pensado no sentido de proporcionar segurança e humanização aos pacientes.

“O Hospital D. Luiz I é um hospital secular e que está se modernizando a cada dia, no sentido de proporcionar aos nossos pacientes as melhores condições de ter uma política de segurança cada vez mais alinhada com as condições mais avançadas de atendimento. Então, hoje nós estamos cumprindo a reforma com as melhores acomodações, com novos sofás, novas camas, sistemas de comunicação interativos e central de enfermagem com a melhor forma de comunicação.Todas essas inovações fazem parte do investimento de cerca de 800 mil reais nesta ala”, explicou.

VEJA MAIS

De acordo com a arquiteta do hospital, Raíssa Ataíde, o projeto de reforma foi pensado para trazer bem-estar e conforto aos pacientes e acompanhantes.

“Com ambientes em tons sóbrios, uso de acabamentos amadeirados e iluminação aconchegante, promovemos conforto físico e visual, impactando diretamente na recuperação do paciente e bem-estar dos acompanhantes. O ambiente impacta diretamente na condição física dos pacientes e investir em materiais e acabamentos de qualidade resultam em um tratamento exitoso para que a recuperação seja a mais breve possível”, explica.

Para o presidente do hospital, Alírio Gonçalves, fazer parte e realizar esse projeto é uma grande satisfação. "É um enorme privilégio acompanhar a evolução de um hospital que há 167 anos mantém-se em contínuo avanço e pleno funcionamento. Essa transformação é uma grande satisfação para todos nós, porque com melhorias como essa, ganha o paciente, ganham os médicos, ganha a saúde, Beneficente Portuguesa e ganha toda a população do nosso estado", comentou.

Conheça os espaços reformados: