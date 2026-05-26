Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Beneficente Portuguesa inaugura espaço Pró-Rim e amplia tratamento de hemodiálise no Pará

Com estrutura moderna e 50 novos leitos, unidade reforça a assistência de alta complexidade em nefrologia e fortalece o atendimento aos pacientes do SUS

fonte

Iniciativa é fruto de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para fortalecer a rede pública e garantir assistência mais ágil, qualificada e digna (Divulgação/ Beneficente Portuguesa)

A saúde especializada em nefrologia no Pará ganha um reforço histórico. A Beneficente Portuguesa inaugurou o espaço Pró-Rim, uma unidade moderna e com 50 novos leitos de hemodiálise, consolidando-se como uma das principais referências do setor na Região Norte.

A entrega do espaço reflete o compromisso da instituição em acompanhar a evolução tecnológica da medicina sem abrir mão do acolhimento. A ampliação visa oferecer um ambiente seguro e altamente equipado para o manejo e tratamento de doenças renais crônicas.

O investimento da Beneficente Portuguesa amplia significativamente o acesso ao tratamento para os pacientes regulados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa é fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que visa fortalecer a rede pública e garantir uma assistência mais ágil, qualificada e digna.

image Investimento oferece aparelhos de última geração e equipe multiprofissional focando na melhoria real da qualidade de vida dos usuários (Divulgação/ Beneficente Portuguesa)

Qualidade de Vida e bem-estar

O tratamento de hemodiálise exige uma rotina rigorosa e, muitas vezes, desgastante para o paciente e sua rede de apoio. Ciente dessa realidade, o investimento da Beneficente Portuguesa foi planejado para ir além dos aparelhos de última geração, focando na melhoria real da qualidade de vida dos usuários. A nova ala conta com uma equipe multiprofissional altamente especializada e fluxos de atendimento otimizados para garantir o máximo de conforto e segurança durante as sessões.

Com essa inauguração, a Beneficente Portuguesa escreve mais um capítulo marcante em sua trajetória centenária no Pará.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

hemodiálise

inauguração

Beneficente Portuguesa

OLiberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda