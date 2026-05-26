Beneficente Portuguesa inaugura espaço Pró-Rim e amplia tratamento de hemodiálise no Pará

A saúde especializada em nefrologia no Pará ganha um reforço histórico. A Beneficente Portuguesa inaugurou o espaço Pró-Rim, uma unidade moderna e com 50 novos leitos de hemodiálise, consolidando-se como uma das principais referências do setor na Região Norte.

A entrega do espaço reflete o compromisso da instituição em acompanhar a evolução tecnológica da medicina sem abrir mão do acolhimento. A ampliação visa oferecer um ambiente seguro e altamente equipado para o manejo e tratamento de doenças renais crônicas.

O investimento da Beneficente Portuguesa amplia significativamente o acesso ao tratamento para os pacientes regulados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa é fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que visa fortalecer a rede pública e garantir uma assistência mais ágil, qualificada e digna.

Investimento oferece aparelhos de última geração e equipe multiprofissional focando na melhoria real da qualidade de vida dos usuários (Divulgação/ Beneficente Portuguesa)

Qualidade de Vida e bem-estar

O tratamento de hemodiálise exige uma rotina rigorosa e, muitas vezes, desgastante para o paciente e sua rede de apoio. Ciente dessa realidade, o investimento da Beneficente Portuguesa foi planejado para ir além dos aparelhos de última geração, focando na melhoria real da qualidade de vida dos usuários. A nova ala conta com uma equipe multiprofissional altamente especializada e fluxos de atendimento otimizados para garantir o máximo de conforto e segurança durante as sessões.

Com essa inauguração, a Beneficente Portuguesa escreve mais um capítulo marcante em sua trajetória centenária no Pará.