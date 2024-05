Bem-estar: 5 exercícios de relaxamento para sua rotina

Encontrar momentos para descansar a mente, ficar em paz e recarregar as energias durante o dia é um caminho para manter a paz interior e a saúde mental, principalmente, para enfrentar a correria de uma rotina agitada. A prática regular de exercícios de relaxamento é um caminho transformador para enfrentar os desafios diários com mais tranquilidade e equilíbrio.

Para Silvia Dorian, instrutora de yoga e reikiana, os exercícios de relaxamento podem ser facilmente integrados ao dia a dia. “A primeira coisa é escolher um lugar, e a partir daquele dia, aquele lugar é o seu lugar de meditar. Depois, coloque uma música baixinha para meditar, ou você pode acender uma vela na sua frente e ficar olhando fixamente para aquela chama, ou simplesmente fique em silêncio e observe a sua respiração”.

5 tipos de Exercícios de Relaxamento



1. Yoga

A yoga é uma prática milenar que combina posturas físicas, técnicas de respiração e meditação. Ela não só melhora a flexibilidade e a força muscular, mas também promove um profundo estado de relaxamento e equilíbrio mental. A prática regular de yoga pode reduzir significativamente os níveis de estresse e aumentar a sensação de bem-estar.

2. Meditação

A meditação é uma técnica que envolve focar a mente e eliminar as distrações. Pode ser praticada de várias maneiras, incluindo a meditação guiada, a meditação transcendental e a atenção plena. A meditação regular ajuda a reduzir a ansiedade, melhora a concentração e promove um estado de calma e clareza mental.

3. Reiki

O Reiki é uma prática de cura energética que envolve a imposição das mãos para canalizar energia vital. Originário do Japão, o Reiki visa equilibrar a energia do corpo e promover a cura física e emocional. Sessões regulares de Reiki podem ajudar a reduzir o estresse, aliviar dores e trazer uma profunda sensação de relaxamento.

4. Alongamento

O alongamento é uma forma simples e eficaz de relaxar os músculos e liberar a tensão acumulada no corpo. Pode ser feito em qualquer lugar e a qualquer momento, sem a necessidade de equipamentos especiais. Incorporar alguns minutos de alongamento ao longo do dia pode ajudar a melhorar a postura, aumentar a flexibilidade e promover uma sensação de bem-estar.

Incorporar alguns minutos de alongamento ao longo do dia pode ajudar a melhorar a postura, aumentar a flexibilidade e promover uma sensação de bem-estar (Freepik.com)

Integrando o Relaxamento à Sua Rotina

Incorporar exercícios de relaxamento na rotina diária não precisa ser complicado. Comece reservando alguns minutos do seu dia para praticar uma dessas atividades. Pode ser pela manhã antes de iniciar suas tarefas, durante o intervalo do trabalho ou à noite antes de dormir. O importante é encontrar um momento que funcione para você e se comprometer com a prática regular.

Ainda de acordo com Silvia Dorian, os primeiros passos para a meditação são simples, mas têm impactos positivos na vida: “Com aqueles 5 minutinhos diários, você começa a sentir mudanças e a diminuir o estresse, deixa de brigar. Você vê que efetivamente essa meditação vai te ajudar a melhorar a vida”, finaliza Silvia Doria.

De acordo com Silvia Dorian, os primeiros passos para a meditação são simples, mas têm impactos positivos na vida (Foto: O Liberal/ André Oliveira)

Quer saber mais sobre o assunto?

O assunto foi um dos principais destaques da segunda temporada do podcast "Entre Nós". Para conferir este episódio, basta acessar o Libplay em www.oliberal.com/play