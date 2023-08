Belém Toner: saiba a importância de investir em equipamentos para impressão na volta às aulas

Seja na escola, na universidade, na empresa ou em casa, contar com um bom equipamento para impressão é fundamental para garantir qualidade na hora de imprimir, tirar cópias ou digitalizar algum documento. Com o fim das férias escolas e o retorno das aulas, as escolas e universidades devem estar prontas para dar continuidade ao ano letivo, garantindo material de qualidade para fomentar a aprendizagem dos alunos. A Belém Toner destaca a importância de investir em bons equipamentos de impressão para o dia a dia e traz dicas para escolher a melhor impressora.

Ter uma boa impressora na escola ou na universidade, principalmente, traz uma série de benefícios para a instituição de ensino, como a qualidade no material oferecido pela escola, além de garantir apoio no aprendizado dos alunos, ajudando na capacidade de concentração, assim como na identificação dos elementos das atividades. Uma impressora de qualidade também auxilia, e muito, no trabalho de professores e funcionários da instituição.

Como escolher uma impressora?

Como a rotina escolar demanda uma grande quantidade de impressões, é preciso investir em equipamentos que garantam qualidade na impressão e que atuem de maneira ágil e econômica.

Investir em equipamentos que garantam qualidade na impressão e que atuem de maneira ágil e econômica é fundamental (Freepik.com)

Pensando nisso, a Belém Toner separou algumas dicas que podem ajudar na hora de escolher uma boa impressora.

- Impressão frente e verso automática: uma boa dica para garantir economia de papel e velocidade na impressão é apostar em um equipamento que realize a impressão frente e verso sem necessidade de trocar o lado do papel manualmente.

- Agilidade: busque um equipamento que opere de forma ágil, o que vai evitar filas de espera na secretaria, assim como em outros setores da instituição.

- Custo de impressão: antes de escolher o equipamento, pesquise por uma impressora que garanta um bom custo-benefício, com o custo por impressão baixo.

- Qualidade das cores: para oferecer uma boa impressão aos alunos, é importante investir em um equipamento que garanta cores vivas, o que traz mais qualidade para o material ofertado pela instituição, mas sem deixar a economia de lado.

- Conectividade: é cada vez mais importante e necessário investir em equipamentos que possam ser conectados em equipamentos como notebooks, celulares ou tablets, via USB ou Wi-Fi para enviar os arquivos. Esse tipo de equipamento facilita o dia a dia dos alunos e professores, que são os que mais demandam o material impresso.

