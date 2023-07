Belém Toner: dicas de acessórios para as gráficas

A rotina de uma gráfica é acelerada devido à alta demanda de produção, desde a impressão de documentos simples aos mais complexos e em pequenas e grandes quantidades, e existem alguns itens que podem facilitar o dia a dia nesses locais. A Distribuidora Belém Toner possui vários kits com acessórios para a praticidade.

As plastificadoras oferecem um ótimo acabamento e qualidade às plastificações com boa apresentação e preservação prolongada do processo. Ela permite a plastificação de fotos, fotocópias, certidões, documentos, cartões de identificação, cardápios, entre outros à prova d’água.

A plastificadora 2401 é um equipamento eficiente e prático e produz suas atividades de modo discreto e excelente desempenho. Ela faz parte do kit 2 de papelaria disponível na Belém Toner. O desumidificador 600 e a guilhotina A4 também fazem parte do kit e garantem, respectivamente, a retirada da umidade presentes em alguns papeis e o corte de folhas, cartões de visita, papel sulfite e outros documentos.

A aquisição do desumidificador contribui para uma vida útil mais duradoura das impressoras e equipamentos de impressão, pois ajuda a manter as folhas de papel secas e prontas para uso em qualquer impressora, além de facilitar o trabalho de quem manuseia os equipamentos.

Já a guilhotina A4 apresenta a funcionalidade prática de corte com resistência e durabilidade. O acessório tem um design compacto, moderno e é ideal para atividades gráficas e de escritório com a possibilidade de corte de diferentes tipos de materiais.

A segurança é um requisito indispensável no produto, que conta com vários itens para promover a segurança, como cabo e pés de borracha e mola de pressão na faca superior.

A Distribuidora Belém Toner possui kits com outros itens e a comercialização dos acessórios separadamente. Os kits estão com preços acessíveis. Para mais informações, solicite atendimento pelo número (91) 98115-7332 ou (91)98153-1900 pelo aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) e saiba mais sobre preços, disponibilidade, promoções. O pagamento pode ser feito em pix, à vista ou no cartão de crédito.

A empresa Belém Toner também atua com a prestação de outros serviços, entre eles, a locação de impressoras para impressão em pequenas e grandes quantidades, venda de equipamentos, manutenções corretivas e preventivas e comercialização de cartuchos, toners e outros insumos para as impressoras. Para mais informações, entre em contato pelo (91) 98115-7332 (WhatsApp).