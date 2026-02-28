Belém agora conta com rede de saúde animal com capacidade para atender até 650 pets por dia

A Prefeitura de Belém entregou em janeiro o Novo Hospital Veterinário Municipal, ampliando de forma significativa a oferta de serviços públicos de saúde animal na capital paraense. A nova unidade funciona em conjunto com a Clínica Veterinária Municipal de Triagem e trailers itinerantes, compondo uma rede integrada capaz de atender até 650 cães e gatos por dia, com serviços gratuitos que abrangem desde consultas até cirurgias e internações especializadas.

Localizado na Avenida José Bonifácio, nº 578, o Hospital Veterinário Municipal (HVET) reforça a política pública de proteção animal, especialmente beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação faz parte do Programa Belém Animal, lançado em 2025 com foco no cuidado, saúde e bem-estar de animais domésticos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda), a integração entre a nova clínica de triagem, os serviços itinerantes e o hospital permite um atendimento mais eficiente e contínuo, desde os casos mais simples até os mais complexos. A expectativa é triplicar a capacidade de atendimentos em relação ao modelo anterior.

Expectativa do Hospital Veterinário Municipal é triplicar a capacidade de atendimentos (Divulgação/Prefeitura de Belém)

O prefeito Igor Normando enfatizou que a ampliação fortalece a saúde animal no município. O hospital funciona todos os dias da semana, das 7h às 16h, e os serviços oferecidos incluem consultas agendadas, atendimento de urgência e emergência, exames de imagem (raio-X e ultrassonografia), exames laboratoriais, microchipagem, vacinação, castração, internação em UTI, além de atendimento em especialidades como dermatologia, oncologia, cardiologia, nefrologia, infectologia e medicina felina.

Para acessar os atendimentos, os tutores devem residir em Belém, ter mais de 18 anos e comprovar renda familiar de até dois salários mínimos, mediante cadastro prévio no sistema da unidade. O agendamento pode ser feito pelo telefone: (91) 99286-7737.

Em paralelo, o antigo Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia está passando por reforma para ampliação de seus serviços, com previsão de ser uma referência em castrações no futuro. A nova estrutura representa um avanço relevante para a saúde pública animal na capital paraense e ressalta o compromisso da gestão municipal com políticas permanentes de cuidado, proteção e direitos dos animais.