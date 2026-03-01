Belém inaugura Espaço Acolher para atendimento de pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Belém inaugurou na última quinta-feira, 26, o Espaço Acolher – Serviço de Acolhimento Noturno Desembargador Paulo Frota, um equipamento público voltado para a oferta de abrigo, atendimento social e serviços de saúde à população em situação de rua. A entrega ocorreu no bairro da Campina, em solenidade com a presença do prefeito Igor Normando, secretários municipais e autoridades locais.

Com mais de 1.500 m² de área construída, o Espaço Acolher oferece 50 vagas por noite, distribuídas em 16 quartos e 2 adaptados para pessoas com deficiência. O serviço funciona diariamente das 18h às 7h, com acolhimento noturno provisório, emergencial e excepcional, permitindo permanência de até 12 horas por noite.

Além de um local seguro para pernoite, o espaço disponibiliza quartos climatizados, refeitório, banheiros e materiais de higiene, lavanderia com máquinas de lavar e secar, e áreas comuns adequadas para acolhimento digno. O atendimento inclui refeições noturnas e café da manhã, assistências social e de saúde, apoio psicológico e orientação para reinserção social.

O acesso é realizado por porta aberta, até o limite de vagas disponíveis, com prioridade para mulheres, famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência e pessoas transexuais. A iniciativa também contempla estratégias articuladas com a Secretaria de Trabalho e Emprego (SEMTE) e outros serviços da rede municipal para elaboração de Planos de Desenvolvimento Individual e encaminhamentos socioassistenciais.

Espaço conta com quartos climatizados, oferecendo acolhimento digno para quem vive em situação de rua (Divulgação/Prefeitura de Belém)

Ao destacar a importância do novo espaço, o prefeito Igor Normando afirmou que “ninguém escolhe viver nas ruas, e muitas dessas pessoas foram levadas a essa situação por problemas familiares, financeiros, traumas ou doenças. Com este espaço e a rede que envolve assistência social, saúde e direitos humanos, construiremos uma nova história, oferecendo acolhimento, respeito e uma oportunidade de reconstruir suas vidas.”

A unidade é coordenada pela Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA) e integrada à estrutura da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação (Sezel), reforçando as políticas públicas de proteção social, dignidade humana e inclusão. A entrega do Espaço Acolher marca um importante avanço nas ações de assistência à população em situação de rua em Belém.