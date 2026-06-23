Beach GAV Resorts inaugura em Salinópolis e forma o maior complexo turístico do Brasil

Salinópolis vive um dos momentos mais importantes de sua história turística. No dia 29 deste mês de junho, a cidade recebe oficialmente o Beach GAV Resorts, quarto empreendimento da GAV Resorts na região. Com 770 apartamentos, o novo resort eleva para 1.978 o total de unidades entregues pela empresa no destino, número que faz do conjunto dos quatro resorts o maior complexo turístico do Brasil.

O empreendimento amplia a estrutura turística de um destino que, nos últimos anos, deixou de ser apenas uma referência regional para se consolidar entre os principais pólos turísticos do país.

A inauguração reforça a trajetória de crescimento construída pela GAV Resorts em Salinópolis. A empresa, que nasceu na cidade, já conta com os resorts Park, Premium e Exclusive em operação. Com o Beach, o conjunto passa a formar o maior complexo turístico do Brasil.

Beach GAV Resorts oferece hidromassagem, piscinas para diferentes públicos, rio lento, spa, sauna, quadra de tênis, cinema, salão de jogos, playground, brinquedoteca e espaço zen (Divulgação/ GAV Resorts)

Para o CEO da GAV Resorts, Manoel Vicente Pereira Neto, o Beach representa a continuidade de um projeto que ajudou a transformar a região. “Temos orgulho de ter sido a peçaprincipal da transformação turística de Salinópolis. Acompanhamos e contribuímos para uma transformação que colocou a cidade em evidência no cenário turístico nacional. Com o Beach, somamos 1.978 apartamentos nos quatro resorts da GAV no destino. O empreendimento chega para fortalecer ainda mais esse movimento e elevar o nível da experiência oferecida aos visitantes.”

Salinópolis tem atraído cada vez mais turistas de diferentes estados brasileiros. O crescimento da infraestrutura turística e a chegada de novos empreendimentos contribuíram para ampliar a visibilidade do destino e impulsionar a economia local.

“É motivo de muito orgulho inaugurar o quarto resort da GAV justamente na cidade onde tudo começou. O Beach representa não apenas um novo empreendimento, mas a continuidade de um legado de desenvolvimento para o turismo da região. Fizemos a diferença ao longo dos últimos anos e acreditamos que ainda temos muito a contribuir para o futuro da cidade” - Manoel Vicente Pereira Neto, CEO da GAV Resorts.

Uma nova referência em hospedagem no Brasil

Mais do que um novo empreendimento, o Beach GAV Resort representa um novo marco para o turismo nacional. Sua ampla estrutura foi planejada para proporcionar experiências completas de lazer, conforto e entretenimento, ampliando ainda mais a atratividade de Salinópolis para visitantes de todo o país.

Bar molhado é um dos ambientes do complexo que conta ainda com restaurante, conveniência, salão de beleza e diversos espaços (Divulgação/ GAV Resorts)

Entre os destaques estão o rio lento, as piscinas para diferentes públicos, hidromassagem, spa, sauna, quadra de tênis, cinema, salão de jogos, playground, brinquedoteca e espaço zen. O complexo conta ainda com restaurante, bar molhado, conveniência, salão de beleza e diversos espaços projetados para proporcionar conforto e experiências memoráveis aos hóspedes.

Um dos grandes diferenciais do empreendimento está no 17º andar, onde ficam os lounges e bares rooftop e a academia. Do alto, os hóspedes desfrutam de uma vista privilegiada do litoral de Salinópolis, um atrativo inédito na hotelaria da região, que reúne lazer, bem-estar e contemplação no ponto mais alto do complexo.

“Queríamos entregar um resort à altura do potencial de Salinópolis. O Beach foi concebido para oferecer uma experiência completa, reunindo lazer, conforto, entretenimento e serviços em um único lugar. É um empreendimento que fortalece o destino e amplia sua competitividade no cenário nacional”, afirma Manoel Vicente Pereira Neto.

Rooftop é uma das atrações do 17º andar, com vista privilegiada do litoral de Salinópolis (Divulgação/ GAV Resorts)

Salinópolis: um destino em ascensão no turismo brasileiro

Conhecida por suas praias de águas mornas, extensas faixas de areia e paisagens que combinam natureza, cultura e gastronomia, Salinópolis vive uma das fases mais promissoras de sua história. O município se consolidou como o principal destino turístico do Pará e um dos mais procurados da Região Norte, atraindo visitantes de diversas partes do Brasil.

O crescimento da infraestrutura turística, a ampliação da oferta de hospedagem e a chegada de novos empreendimentos contribuíram para aumentar a visibilidade do destino, que vem se destacando cada vez mais no cenário nacional. Além das famosas praias do Atalaia, Farol Velho e Maçarico, a região oferece experiências ligadas à cultura paraense, à culinária local e às belezas naturais da costa amazônica.