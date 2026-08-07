Barcarena é destaque em Ranking Melhores Gestores da Região Metropolitana de Belém

Barcarena reafirmou sua posição como uma das principais referências em administração pública da Região Metropolitana de Belém ao figurar entre os municípios mais bem avaliados no Ranking Melhores Gestores, iniciativa do Grupo Liberal que avalia o desempenho das administrações municipais. O reconhecimento evidencia o desempenho da gestão municipal na implementação de políticas públicas, na eficiência administrativa e na promoção de ações voltadas ao desenvolvimento econômico e à melhoria da qualidade de vida da população.

O resultado reforça o momento vivido pelo município, que vem se consolidando como um dos principais polos de desenvolvimento do Pará, conciliando sua força industrial e portuária com investimentos em infraestrutura, saúde, educação, assistência social e sustentabilidade.

“A Prefeitura, desde o início da nossa gestão, buscou ter um relacionamento próximo, seja com a área portuária, seja com a indústria, com as empresas voltadas para logística para que a gente tivesse um contato próximo e que todos pudessem se juntar e transformar Barcarena em uma cidade melhor. O município tem uma condição diferenciada, o que nos dá possibilidade de levar mais infraestrutura, proporcionar mais saúde e mais educação para a população”, destacou o prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, durante entrevista à Rádio Liberal FM.

Entre as iniciativas que ganharam destaque está o fortalecimento da agricultura familiar. O município conquistou reconhecimento nacional com o Projeto SABER, vencedor do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, iniciativa voltada à valorização dos pequenos produtores rurais, ao incentivo à produção local e ao fortalecimento da economia no campo.

“Nós montamos o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos, onde o município financia, para o agricultor familiar um recurso anual para que ele possa produzir. O produtor devolve esse recurso com produtos para a prefeitura. E o excedente dessa produção ele comercializa, se transformando em lucro para ele. Esse produto vai para a merenda escolar, alimentação hospitalar e as cestas verdes, que nós distribuímos para pessoas em vulnerabilidade social. Com essa iniciativa, todos ganham. Graças a isso nós fomos premiados”, reforça o gestor.

Outro eixo importante da gestão é o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. A presença de grandes empreendimentos industriais impõe desafios relacionados ao uso sustentável dos recursos naturais e à qualidade de vida das comunidades. Nesse cenário, a administração municipal trabalha para conciliar crescimento, responsabilidade ambiental e políticas públicas que promovam um desenvolvimento mais equilibrado.

“Quando a gente enxerga algo que possa ser danoso para a sociedade e nosso território, a gente dialoga com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e busca o melhor caminho, inclusive, quando necessário, com algumas compensações para que, realmente, a gente possa mitigar impactos ambientais dentro do nosso município. Hoje, o mundo tem que se adaptar a nova realidade de mudanças do clima. Barcarena tem buscado fazer algumas adaptações, dando uma atenção especial à educação ambiental, trabalhando dentro da sustentabilidade, garantindo e preservando a natureza”, enfatiza Renato Ogawa.

Para a população, o reconhecimento representa um indicativo de que as políticas públicas implementadas pela gestão municipal vêm alcançando resultados positivos, fortalecendo a confiança na administração e projetando Barcarena como uma das referências de gestão pública na Região Metropolitana de Belém.

“Eu quero que as pessoas saibam da minha gratidão a todas as ajudas e colaborações da sociedade, no dia a dia, para que a gente faça de Barcarena um município melhor. Muitas coisas que estão acontecendo em Barcarena eram sonho de infância e juventude. Hoje eu sou abençoado por Deus de poder estar realizando tudo isso, que eu também tenho certeza que é o sonho de muita gente de Barcarena”, finaliza o gestor.

A presença de Barcarena entre os municípios mais bem avaliados reforça seu papel estratégico para o desenvolvimento do Pará, tanto pela importância econômica quanto pela capacidade de implementar ações voltadas ao bem-estar da população e ao crescimento sustentável.