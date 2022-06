Banco da Amazônia movimenta economia local com agricultura familiar, em até 180 milhões

Com mais de 1,2 milhões de quilômetros quadrados de área, o Pará é um estado com dimensões continentais que, nas últimas décadas, vem se destacando no aproveitamento de áreas cultivadas e na produção agrícola.

Uma das modalidades de agricultura com grande destaque no estado é a agricultura familiar, constituída de pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais, assentados de reforma agrária, extrativistas e pescadores. O Banco da Amazônia (Basa) tem se mostrado um grande incentivador desse segmento, por meio da plataforma Basa Digital, aplicando 180 milhões, de janeiro até o início de junho, a centenas de financiamentos aprovados em todo o Pará.

Para o superintendente do Basa PA Edmar Bernaldino, fomentar essas atividades é de suma importância. (Arquivo pessoal)

“Está na essência do banco atender esses segmentos prioritários e cada vez mais investimos na agricultura familiar, é o banco que mais atende esse segmento no estado do Pará, e não somente na agricultura, também nas atividades pecuárias, e através da plataforma Basa Digital estamos conseguindo conceder o incentivo que essas famílias necessitam ”, afirma.

Basa Digital

O Banco da Amazônia buscando atender as demandas e especificidades dos agricultores de cada região do Pará com agilidade e segurança, deu ênfase à plataforma Basa Digital, que objetiva diminuir as distâncias geográficas do estado com um processo 100% online, onde o produtor envia sua proposta e tem seu crédito aprovado sem precisar ir até uma agência bancária.

A plataforma atende os créditos do Pronaf B e Pronaf C (Agrícola e Pecuário), com as melhores taxas de mercado para as atividades financiadas, sem cobrança de IOF, além de dispor um modelo de crédito desburocratizado, permitindo que quase todo produtor rural/pescador/extrativista possa acessar o recurso.

O projeto teve sua primeira parte iniciada em 2020 e consistiu na criação do projeto piloto do Pronaf Digital, por meio das Agências de Boa Vista-RR e Soure-PA.

Ainda de acordo com o superintendente do Basa no estado do Pará, a plataforma representa um processo de inovação e agilidade para a agricultura familiar. “Nós iniciamos o projeto no final de 2020, pegamos a nossa agência de Soure como projeto piloto, e testamos, melhoramos o projeto, já temos cases de sucesso com pescadores, extrativistas, quilombolas, indígenas, vários segmentos dos setores produtivos da agricultura familiar que estão acessando esse crédito. Veio para ficar, estamos muito felizes, nós demos esse salto, não só nessa agilidade, mas no volume de créditos que a gente tem disponibilizado para esse segmento importante para a nossa economia”, explica.

Acessos e critérios para o Basa Digital

Os agricultores interessados devem primeiramente buscar as Prestadoras de Assistência Técnica mais próximas de suas comunidades e que estejam cadastradas junto ao Basa, buscar as orientações corretas quanto à documentação e sobre o anexo das propostas de crédito via Basa Digital, disponível nas versões Android, IOS e web. Após o envio, o cliente receberá as informações de andamento de seu processo via SMS, com base no celular cadastrado.

Para participar é necessário que o produtor possua a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e um documento que configure estar naquela área de posse, ao enquadramento de até quatro módulos fiscais.

Sustentabilidade

Outro importante requisito para a aprovação de crédito na plataforma são os conceitos socioambientais. O Banco da Amazônia possui mecanismos, sistemas e plataformas que verificam esses critérios e averiguam se aquela área tem algum tipo de problema ambiental, caso não se enquadre na política socioambiental, a proposta é recusada de imediato. Para Edmar, essas práticas sustentáveis, além de colaborar com o meio ambiente, contribuem de forma social para aquele município.

“As práticas sustentáveis, além de contribuírem com o meio ambiente, fomentam de forma social, até gerando empregos, movimentando a economia local, fixando aquela família na localidade e ajudando na distribuição de renda e inclusão social. Para muitos, o Basa Digital oportuniza o primeiro acesso ao crédito, então acaba passando por um processo de bancarização dessa família”, afirma.

Se você se interessou nessa modalidade de crédito e quer saber mais informações, clique aqui.