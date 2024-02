Bairro Santa Vitória recebe ações para o desenvolvimento urbano integrado em Canaã dos Carajás

Canaã dos Carajás avança no seu desenvolvimento urbano integrado, trazendo qualidade de vida para a população. A Prefeitura do município tem investido em ações que garantem melhorias em diversas áreas, como educação, saúde, infraestrutura, esporte, entre outras. O compromisso da gestão municipal reflete em diversas comunidades, como é o caso do bairro Santa Vitória.

O bairro vem passando por constantes avanços com diversos programas realizados pela gestão municipal na comunidade. Em 2022, o Santa Vitória passou por um processo de regularização fundiária de 489 imóveis. Com isso, 260 famílias foram contempladas com os títulos de regularização de forma gratuita por meio do programa Canaã Meu Lugar.

Com a regularização, os ocupantes têm os direitos reais sobre o imóvel, garantindo a valorização do lote, e consequentemente proporcionando oportunidades de investimento, além de assegurar a prestação de serviços públicos, melhorando as condições urbanísticas.

Habitação

A área da habitação também tem recebido incentivos importantes para a população que vive no bairro. Um exemplo disso é o benefício concedido à comunidade pela Secretaria Municipal de Habitação, por meio do Cartão Reforma e Construção. O programa já contemplou 97 famílias e tem a finalidade de atender famílias em extrema vulnerabilidade social, incapazes de construir ou reformar suas residências.

Esporte e Lazer

O bairro Santa Vitória foi contemplado com o Complexo Poliesportivo Elson Ferreira Gomes. O espaço conta com estrutura completa, com piscinas semiolímpicas, vestiários completos, dois campos de grama sintética, quadra de areia, parquinho infantil, academia ao ar livre, além do ginásio de esportes, equipado com uma quadra coberta, arquibancadas e camarotes.

O Complexo Poliesportivo, que será administrado pela Fundação de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel), disponibiliza atividades para a população. O agendamento deve ser realizado de segunda a quinta-feira, das 8h às 14h e das 14h às 18h, e nas sextas-feiras, das 8h às 14h.

O espaço também fica aberto para a prática de caminhada, passeios e uso dos equipamentos de esporte, cumprindo com o compromisso do município de melhorar o bem-estar dos munícipes.

Mais melhorias

Além de melhorias no abastecimento de água, com a construção de dois novos reservatórios; em infraestrutura, com revitalização, calçadas padronizadas e iluminação em led, pistas para caminhada, ciclovias e playground, beneficiando toda a comunidade, o município também tem investido na área da saúde. Os moradores contam com atendimento na Unidade de Saúde Básica (UBS) no bairro Alto Bonito, com horário até às 22h, aumentando em 50% o atendimento.