+B Supermercados realiza a maior Feira de Vinhos já promovida pelo Grupo

No dia 9 de agosto, o +B Supermercados realiza a Feira de Vinhos +B, com uma estrutura ainda mais completa, pensada para proporcionar uma verdadeira experiência enogastronômica aos clientes. O evento acontecerá na unidade +B Plaza, e é gratuito e exclusivo para participantes do programa de benefícios Clube +B.

Nesta edição especial, os visitantes poderão aproveitar degustações selecionadas de frios, pães, massas, conhecer rótulos especiais com condições únicas de compra, além de adquirir kits promocionais exclusivos. A feira contará ainda com atendimento de especialistas, que irão auxiliar na escolha do vinho ideal para cada perfil de consumidor. Tudo isso em um ambiente preparado com música ao vivo e DJ, tornando a experiência ainda mais agradável e sofisticada.

Para participar, basta ser cliente Clube +B, baixando o aplicativo Clube Mais Barato (Divulgação/ +B)

Para participar, basta ser cliente Clube +B - é só baixar o aplicativo Clube Mais Barato, fazer o cadastro gratuito e garantir sua entrada nesse dia dedicado ao sabor, à descoberta e à elegância dos bons vinhos. A Feira de Vinhos +B é uma oportunidade imperdivel para quem aprecia qualidade, exclusividade e deseja viver uma noite de experiências memoráveis.

Serviço

Data: 9 de agosto

Horário: 10h às 13h

Local: +B Supermercados Plaza