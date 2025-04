+B Supermercados promove “Oficina Show” com chefs convidados em clima de Páscoa

O +B Supermercados está preparando um evento especial que promete encantar os apaixonados por gastronomia e que vai deixar a Páscoa ainda mais saborosa: a Oficina Show. A ação, que faz parte da campanha “Fábrica de Chocolate do +B Supermercados”, acontece nesta quinta-feira, 17, às 17h, na loja +B Plaza, com entrada gratuita e uma programação repleta de sabor, criatividade e inspiração para a ceia de Páscoa.

A edição deste ano vai trazer chefs renomados, que vão preparar, ao vivo, receitas exclusivas para a Páscoa. Entre eles, quem se destaca é o chef Flávio Ámoeddo, vice-campeão da sexta temporada do programa Bake Off Brasil, que irá apresentar o preparo de trufas de chocolate, uma verdadeira tentação para os chocólatras de plantão. Quem também estará presente é a chef Ana Cláudia do restaurante Villa Plaza, que ensinará o clássico Bacalhau à Zé do Pipo, sugestão ideal para quem deseja surpreender na ceia em família.

Além da experiência culinária, o público poderá degustar livremente as receitas preparadas pelos chefs e também terá o privilégio de participar de uma degustação de vinhos selecionados da Adega +B, pensados especialmente para harmonizar com os pratos apresentados.

A Oficina Show é totalmente gratuita e aberta aos clientes do +B Supermercados, reforçando o compromisso da marca em oferecer não apenas produtos de qualidade, mas também experiências exclusivas que conectam, inspiram e aproximam as famílias em datas especiais como a Páscoa. Não fique de fora!

Serviço:

Oficina Show – Fábrica de Chocolate do +B Supermercados

Data: 17 de abril (quinta-feira), às 17h

Local: +B Plaza, Av. José Malcher

Entrada gratuita para clientes +B Degustações livres de receitas e vinhos

Convidados: Chef Flávio Ámoeddo e Chef Ana Cláudia