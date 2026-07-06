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+B Supermercados promove maior fim de semana esportivo do Pará

Programação vai atender adultos, crianças e pets

Conteúdo sob responsabilidade do +B
fonte

Programação foi planejada para contemplar participantes de diferentes idades e perfis (Divulgação/+B Supermercados)

A capital paraense se prepara para receber a segunda etapa da +B Run 2026, evento do +B Supermercados que se consolidou como a principal referência em bem-estar, saúde e integração no estado. Após o sucesso da edição anterior, que superou a marca de 5.000 inscritos, o evento retorna com uma proposta ainda mais abrangente, promovendo um verdadeiro fim de semana dedicado ao esporte e à família nos dias 12 e 13 de setembro.

image A corrida +B Run é distribuída nas seguintes modalidades: 5km, 10km e caminhada (Divulgação/+B Supermercados)

A programação inclui todos os perfis de público, dividindo-se em três grandes momentos: a +B Run Kids, a Cãominhada +B e a tradicional corrida principal, a +B Run. Todas as atividades estarão em uma megaestrutura de convivência com mais de 4.200 m² montada no Shopping Bosque Grão-Pará, que abrigará estandes de marcas parceiras, ativações e palco de entretenimento.

image Crianças e adolescentes podem participar da +B Run Kids, que tem percursos de 35m a 500m (Divulgação/+B Supermercados)

Um dos grandes atrativos do evento continua sendo o "Kit Corredor", reconhecido como um dos mais completos do Brasil, repleto de itens premium de marcas parceiras, que agregam ainda mais valor a experiência da corrida que também entrega sacochila com itens padrões como medalha, número de peito e camisa. Para as categorias Kids e Pet, também foram desenvolvidos kits exclusivos: as crianças recebem camisa oficial, sacochila e medalha, enquanto os pets garantem uma bandana personalizada e uma medalha simbólica.

image A Cãominhada +B acontece no dia 12 de setembro, a partir das 8h30 (Divulgação/+B Supermercados)

As inscrições para todas as modalidades estão abertas e podem ser realizadas através do site oficial. Mas atenção! As inscrições do dia 13 de setembro já estão no último lote. 

Confira a programação completa:

Sábado (12 de setembro):

7h: +B Run Kids (Crianças de 4 a 14 anos, percursos de 35m a 500m)

8h30: Cãominhada +B (Passeio pet-friendly de 100m)

Domingo (13 de setembro):

6h: Largada da +B Run (Modalidades: 5km, 10km e Caminhada)

Serviço: +B Run 2026 – 2ª Etapa

Data: 12 e 13 de setembro
Local: Shopping Bosque Grão-Pará (Cidade +B)
Inscrições: site oficial
Instagram: @maisbrun

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