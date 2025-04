+B Supermercados promove Festival de Vinhos especial de Páscoa com degustação livre

Quem aprecia um bom vinho, terá a oportunidade de viver uma experiência sensorial inesquecível no ll Festival de Vinhos – Edição Páscoa. O evento, promovido pelo +B Supermercados acontecerá na próxima quarta-feira, 9 de abril, às 17h, na Adega +B Plaza, localizada na unidade +B da avenida José Malcher. O festival promete uma verdadeira celebração de aromas e sabores, explorando harmonizações sofisticadas entre vinhos e os ingredientes da Páscoa.

Com entrada gratuita e degustação livre, o festival reunirá mais de 15 rótulos selecionados, proporcionando ao público a oportunidade de experimentar diferentes estilos de vinhos, desde os mais leves e frutados até os encorpados e complexos. Para tornar a experiência ainda mais especial, haverá harmonização com pães artesanais, queijos nobres e chocolates finos, criando o equilíbrio perfeito entre sabores e texturas.

A sommelière do Grupo estará presente para compartilhar dicas valiosas sobre harmonização e apresentar as melhores combinações para cada tipo de vinho. O festival é ideal tanto para quem já aprecia a bebida quanto para aqueles que desejam explorar novas possibilidades e aprender mais sobre o universo dos vinhos.

Além da experiência sensorial do Festival de Vinhos, os rótulos participantes estarão com preços especiais para o cliente aproveitar a ceia de páscoa com uma boa harmonização e um bom vinho. Não fique de fora!

Localizada na unidade +B Plaza, na avenida José Malcher, adega conta com diferentes estilos de vinhos (Divulgação/+B)

Serviço:

ll Festival de Vinhos – Edição Páscoa

Data: 9 de abril de 2025

Horário: 17h

Local: Adega +B Plaza - Av. José Malcher, 2388

Entrada: Gratuita