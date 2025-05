+B Supermercados prepara programação especial em homenagem ao Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando, e para celebrar a data, o +B Supermercados preparou uma programação especial em homenagem às mães: Oficina Especial e Festival de Vinhos. Os eventos exclusivos e gratuitos para celebrar o Dia das Mães com afeto, sabor e experiências inesquecíveis, fazem parte da campanha “Amor em cada detalhe”.

Nesta quarta-feira, 17, às 17h, a unidade +B Tapanã recebe a Oficina Especial das Mães, conduzida pela renomada Chefe Rose Rosamaria, que irá preparar ao vivo um bolo decorado e deliciosos cupcakes temáticos. O público poderá acompanhar o passo a passo das receitas e ainda desfrutar de uma degustação livre das delícias preparadas.

Festival de Vinhos oferece degustação livre de rótulos para o público (Divulgação/+B)

Já na quinta-feira, 8 de maio, é a vez do +B Plaza abrir as portas para o já famosos Festival de Vinhos – Edição Dia das Mães. Após o sucesso da edição de Páscoa, o evento retorna com ainda mais charme, oferecendo degustação livre de rótulos selecionados da adega +B, harmonizados com petiscos especiais para brindar e homenagear as mães com elegância. Ambos os eventos serão gratuitos para os clientes +B e reforçam o compromisso da marca em proporcionar experiências únicas, que unem gastronomia, afeto e celebração em família.

Não perca a oportunidade e participe das programações especiais do +B Supermercados!