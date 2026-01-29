+B Supermercados está na reta final do sorteio “Show de Prêmios +B” com Jeep Commander, motos e TVs

Nesta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, os clientes do +B Supermercados, vão acompanhar o aguardado sorteio final da promoção “Show de Prêmios +B”, que está em sua reta final após meses de participação e engajamento nas redes sociais.

O anúncio, que vem sendo divulgado em diversas mídias, ressalta que a cada compra realizada nas lojas da rede os consumidores acumulam cupons para concorrer aos prêmios da campanha, incluindo veículos, motocicletas e eletrônicos, culminando no sorteio marcado para esta sexta-feira, 17h.

Premiação e mecânica da promoção

De acordo com o regulamento oficial da promoção, válida desde setembro de 2025, os participantes acumularam cupons enquanto compravam nas unidades da rede. A cada R$ 100 em compras, os consumidores receberam direito a um cupom para concorrer aos prêmios.

A lista de prêmios inclui:

● 1 carro 0 km Jeep Commander,

● 10 motos 0 km,

● 10 televisores Smart TV 50” 4K,

● 10 vales-compras no valor de R$ 2.000,00 cada.

O sorteio é uma das ações comemorativas pelos 10 anos do Show de Prêmios +B, destacando tanto o envolvimento do público quanto a estratégia de engajamento digital da rede.

Como participar

Clientes que ainda desejam entrar na promoção podem continuar acumulando cupons até o último dia de validade da campanha, pois a urnas serão lacradas ao meio-dia em todas as unidades. É importante que sempre registre o CPF no caixa das lojas participantes para acúmulo de cupom. Cada cupom depositado nas urnas oficiais alocadas em cada unidade +B, dá mais uma chance de concorrer na apuração final.

O sorteio deve ser acompanhado tanto nas unidades da rede quanto pelas redes sociais oficiais da empresa, no Instagram e youtube.