Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

+B Supermercados está na reta final do sorteio “Show de Prêmios +B” com Jeep Commander, motos e TVs

Sorteio será realizado nesta sexta-feira, 30, às 17h

Conteúdo sob responsabilidade do +B Supermercados
fonte

Sorteio é uma das ações comemorativas pelos 10 anos do Show de Prêmios +B (Divulgação/+B Supermercados)

Nesta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, os clientes do +B Supermercados, vão acompanhar o aguardado sorteio final da promoção “Show de Prêmios +B”, que está em sua reta final após meses de participação e engajamento nas redes sociais.

O anúncio, que vem sendo divulgado em diversas mídias, ressalta que a cada compra realizada nas lojas da rede os consumidores acumulam cupons para concorrer aos prêmios da campanha, incluindo veículos, motocicletas e eletrônicos, culminando no sorteio marcado para esta sexta-feira, 17h.

Premiação e mecânica da promoção

De acordo com o regulamento oficial da promoção, válida desde setembro de 2025, os participantes acumularam cupons enquanto compravam nas unidades da rede. A cada R$ 100 em compras, os consumidores receberam direito a um cupom para concorrer aos prêmios.

A lista de prêmios inclui:

●         1 carro 0 km Jeep Commander,

●         10 motos 0 km,

●         10 televisores Smart TV 50” 4K,

●         10 vales-compras no valor de R$ 2.000,00 cada.

O sorteio é uma das ações comemorativas pelos 10 anos do Show de Prêmios +B, destacando tanto o envolvimento do público quanto a estratégia de engajamento digital da rede.

Como participar

Clientes que ainda desejam entrar na promoção podem continuar acumulando cupons até o último dia de validade da campanha, pois a urnas serão lacradas ao meio-dia em todas as unidades. É importante que sempre registre o CPF no caixa das lojas participantes para acúmulo de cupom. Cada cupom depositado nas urnas oficiais alocadas em cada unidade +B, dá mais uma chance de concorrer na apuração final.

O sorteio deve ser acompanhado tanto nas unidades da rede quanto pelas redes sociais oficiais da empresa, no Instagram e youtube.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

sorteio

maisbarato

maisbaratomelhorcompra2026

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda