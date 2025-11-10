Capa Jornal Amazônia
+B Supermercados celebra chegada das delegações da COP-30 com seleção especial de vinhos

Curadoria reforça o compromisso do +B em oferecer experiências, não apenas produtos

Conteúdo sob responsabilidade do +B Supermercados
fonte

Adegas do +B contam com clássicos europeus, opções sul-americanas premiadas e novidades que têm surpreendido até os paladares mais exigentes (Divulgação/+B Supermercados)

Belém está vivendo um momento histórico com a chegada das delegações da COP-30, e o +B Supermercados aproveitou essa oportunidade para mostrar aquilo que sempre fez bem: unir tradição, qualidade e experiência. Para marcar essa fase especial que movimenta a cidade, nossas Adegas +B recebem uma curadoria diferenciada de rótulos internacionais selecionados pela sommelier Nigima Amorim.

Nada de complicar. A ideia é simples e poderosa: enquanto o mundo olha para Belém, o +B mostra que também sabe receber — e muito bem. Entre clássicos europeus, opções sul-americanas premiadas e novidades que têm surpreendido até os paladares mais exigentes, nossos clientes encontram uma variedade que conversa com esse clima global que tomou conta da capital.

“Esse é um momento em que Belém se conecta com o mundo. Por isso, montamos uma seleção de vinhos que representa essa diversidade. Temos rótulos que vão do tradicional ao contemporâneo, cada um com sua história”, destaca Junior Lopes, gerente de marketing do grupo Mais Barato.

A curadoria reforça o compromisso do +B em oferecer experiências, não apenas produtos. E isso vale tanto para quem está descobrindo o universo dos vinhos quanto para quem já tem tradição na taça. Nas adegas das duas unidades — Plaza e Alcindo — é possível encontrar tintos encorpados, brancos aromáticos, rosés refrescantes e espumantes ideais para brindar os encontros que a cidade vive neste momento.

Belém está no mapa do mundo — e o +B segue firme no seu papel de entregar qualidade, acolhimento e aquela sensação de “casa” que só quem valoriza o passado e olha para o futuro consegue oferecer.

Disponível nas unidades:

+B Supermercados Plaza: av. Gov. José Malcher, 2388 – São Brás

+B Supermercados Alcindo: rua Alcindo Cacela, 1848 – Nazaré

