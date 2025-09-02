+B Supermercados celebra 10 anos de história com expansão e inovação no mercado paraense

O Grupo Mais Barato, responsável pela marca +B Supermercados, celebra em 2025 uma década de atuação no mercado, consolidando-se como uma das maiores referências no varejo paraense. Com três grandes unidades Plaza, Alcindo e Tapanã, o grupo se destaca por oferecer supermercados modernos, sofisticados e confortáveis, com ampla diversidade de produtos para os clientes.

Ao longo desses 10 anos, o Grupo expandiu sua atuação além do varejo, investindo fortemente no ramo food e no entretenimento. O Villa Plaza, localizado no mezanino do +B Plaza, é um restaurante que já conquistou o público tornando-se um espaço ideal para famílias e amigos. No mesmo andar, o Villa Park, um parque infantil lúdico e dinâmico que garante a diversão da garotada.

Já no +B Alcindo, o grupo mantém o sofisticado The Wine Experience, um restaurante que une excelência em gastronomia internacional e regional, referência também no setor vinícola, com uma adega exclusiva e máquina de degustação de vinhos.

E no ramo de saúde, as farmácias +B Farma nas unidades Plaza e Tapanã, complementam a experiência dos clientes oferecendo praticidade, conveniência e cuidado com o bem-estar dos clientes.

Essa trajetória de 10 anos é marcada por crescimento, inovação e, sobretudo, pelo compromisso de proporcionar a melhor experiência ao cliente. Cada empreendimento foi pensado para atender diferentes públicos, sem abrir mão da qualidade, do conforto e da proximidade que marcaram sua história desde o início.

Com olhar para o futuro, o Grupo Mais Barato segue investindo em expansão e em novos projetos que reafirmam seu propósito: oferecer experiências únicas e continuar crescendo junto ao mercado paraense.

Confira o endereço das unidades do +B Supermercados:

Unidade Plaza

Avenida Governador José Malcher, Nº 2388, esquina com 14 de Abril

Unidade Tapanã

Rodovia do Tapanã, Nº 597

Unidade Alcindo

Alcindo Cacela, Nº 1848, entre Nazaré e Gentil.