+B Supermercados anuncia agenda de grandes eventos para o segundo semestre de 2025

O Grupo Mais Barato, responsável pela rede +B Supermercados, celebra 10 anos de atuação com uma programação especial para o segundo semestre de 2025. A agenda inclui eventos esportivos, gastronômicos e promoções que prometem movimentar a cidade e surpreender clientes, parceiros e imprensa.

A programação iniciou no dia 2 de agosto, com a Feira de Vinhos +B, na loja Plaza. O evento contou com uma megaestrutura para proporcionar uma imersão no universo da gastronomia, com rótulos selecionados do Chile, Argentina, Portugal, França e Itália disponíveis para degustação livre. Além disso, houve uma seleção especial de queijos, embutidos e outros itens de harmonização, voltados especialmente para os clientes do programa Clube +Fidelidade.

No dia 28 de setembro, o destaque será a Corrida +B 10 anos, que reunirá milhares de participantes em um circuito ao redor do Shopping Bosque Grão-Pará. O evento esportivo promete ser um dos maiores da região, com um kit exclusivo considerado um dos mais completos entre competições locais.

Além disso, o +B Supermercados prepara para o segundo semestre uma nova edição da "Promoção Show de Prêmios +B". Com mais de 30 prêmios sorteados, a campanha será a maior já realizada pela rede, reafirmando o compromisso do grupo em oferecer benefícios reais e valorizar seus clientes.

Com uma trajetória pautada em inovação, qualidade e crescimento, o Grupo Mais Barato reforça sua presença no mercado ao proporcionar experiências que vão além das compras.

Para mais informações e novidades, acompanhe as redes sociais do +B Supermercados.