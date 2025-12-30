Avenida Mário Covas fortalece o crescimento urbano e imobiliário em Belém

A Avenida Mário Covas vem se firmando como uma das regiões com maior potencial de crescimento urbano em Belém e na Região Metropolitana. Com acesso rápido a diferentes zonas da capital e ligação direta com municípios vizinhos, a via tem se destacado como um importante corredor de mobilidade, atraindo investimentos, especialmente no setor imobiliário voltado à classe média paraense.

O avanço da região está diretamente relacionado à melhoria da mobilidade urbana, à ampliação da oferta de serviços e à facilidade de deslocamento. Esses fatores têm impulsionado a chegada de novos empreendimentos residenciais, que acompanham o perfil de famílias em busca de boa localização, infraestrutura completa e preços mais acessíveis.

Nesse contexto, a Canopus Construções aposta no potencial da Avenida Mário Covas com o lançamento do Village Natureza, empreendimento localizado na Torre 2 da via. Voltado para famílias com renda a partir de R$ 4 mil, o projeto reflete a nova dinâmica urbana da capital ao reunir conforto, lazer e praticidade em um único endereço.

De acordo com o gestor comercial da Canopus Construções, Rafael Mello, a escolha da avenida Mário Covas como foco de novos empreendimentos acompanha uma tendência clara de expansão e desenvolvimento urbano em Belém, impulsionada pela demanda crescente por moradia bem localizada e acessível.

“A escolha da Avenida Mário Covas foi estratégica por concentrar alto potencial de crescimento e valorização imobiliária, além de excelente mobilidade urbana. Hoje, essa é uma das regiões de Belém que mais cresce e se valoriza, tornando-se um eixo natural de expansão da cidade. A infraestrutura existente, aliada à facilidade de acesso à capital e à Região Metropolitana, cria o cenário ideal para um empreendimento como o Village Natureza, pensado para atender famílias que buscam qualidade de vida e bom investimento”, ressalta.

O Village Natureza conta com apartamentos de dois quartos e opções com suíte reversível, além de elevador, varanda e uma área de lazer completa. Entre os diferenciais estão espaços integrados, quadra gramada e sauna, atendendo principalmente a quem deseja sair do aluguel ou melhorar de moradia sem abrir mão da qualidade de vida.

O empreendimento foi desenvolvido para acompanhar o crescimento planejado da avenida Mário Covas, respeitando as características do entorno e contribuindo para a consolidação de um bairro mais organizado e estruturado. O Village Natureza adota conceitos contemporâneos de moradia, com foco em funcionalidade, segurança e qualidade de vida, integrando-se de forma harmoniosa ao processo de valorização e desenvolvimento da região.

“Além da localização estratégica em uma área que mais cresce e se valoriza em Belém, o Village Natureza se diferencia pelo conjunto de características do produto. O empreendimento conta com torres com elevador, apartamentos de dois quartos, sendo uma suíte reversível, varanda, além de itens de lazer planejados para atender às necessidades da família moderna. Essa combinação de infraestrutura, lazer e padrão construtivo, aliada às condições do Minha Casa, Minha Vida, torna o Village Natureza uma opção única quando comparado a empreendimentos em regiões já saturadas da cidade”, finaliza.