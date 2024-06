Audiência Pública discute LDO 2025

Uma audiência pública, realizada no auditório da Assembleia Legislativa do Pará, discutiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 da capital paraense. Este ano a lei prevê R$ 4,9 bilhões para serem investidos em todas as áreas de atuação do Executivo Municipal.

A LDO é um documento fundamental para o planejamento financeiro da prefeitura, pois define como serão utilizados os recursos públicos para o próximo ano. A elaboração da LDO ocorre no primeiro semestre do ano anterior à sua execução, precedendo a Lei Orçamentária Anual (LOA). A Audiência Pública foi um espaço democrático e participativo, aberto ao público.

O diretor da Secretaria de Gestão e Planejamento, Oswaldo Nazareth, apresentou a LDO aos presentes. Lideranças comunitárias e representantes de servidores públicos participaram da sessão.

O encontro ainda contou com a presença do vereador Fernando Carneiro (Psol), presidente da Comissão de Finanças, e dos vereadores Emerson Sampaio (Cidadania), Pastora Salete (PSD), Silvia Leticia (Psol), Gizelle Freitas (Bancada das Mulheres Amazônidas), e Eduarda Bonanza (PP).

A LDO deverá ser votada até o final deste mês de junho em plenário pelos vereadores de Belém.