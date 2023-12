Atendimento humanizado em todos os momentos é prioridade no Hospital Mater Dei Porto Dias

O Hospital Mater Dei Porto Dias, em Belém, é conhecido nacionalmente por seu atendimento humanizado, que se concentra na individualização do paciente, compreendendo suas necessidades e tratando cada uma delas de forma particular. O objetivo da unidade é focar nas necessidades pessoais de cada um, levando em consideração sua história, patologias e demandas específicas.

Dentro da instituição, existe um planejamento terapêutico multiprofissional, onde cada especialista se concentra em sua disciplina para poder oferecer um atendimento focado na melhoria do paciente. A discussão multiprofissional é diária, pois a condição do paciente pode mudar a qualquer momento, então a equipe sempre atualiza a avaliação e o planejamento do atendimento dos pacientes.

“Muitas vezes, nós envolvemos o paciente na conversa para ele entender quais são os próximos passos, e o que a gente pretende para ele receber alta o quanto antes. Isso é extremamente necessário para termos bons resultados”, contou a gerente de enfermagem do Hospital Mater Dei Porto Dias, Simone Amparado.

Desde o primeiro contato, a equipe busca informações sobre as condições biopsicossociais do paciente, para que possam direcionar os profissionais necessários para oferecer o melhor atendimento possível. A avaliação dessas condições é feita por meio de questionários que ajudam a equipe a identificar as necessidades reais do paciente para que possam atuar de forma proativa em ações multiprofissionais.

Para a enfermeira Simone Amparado, a atenção especial é disponibilizada inclusive nos momentos que requerem maiores cuidados: “O hospital permite que os pacientes de UTI tenham um acompanhante 100% do tempo, o que é reconfortante para eles e para o próprio acompanhante que consegue ter notícias a todo momento da condição do seu paciente. Essa é uma visão que busca manter uma relação sempre próxima entre todos”.